Over nieuwsconsumptie in Nederland en hoe Google virtual reality halveert

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over de laatste onderzoeken naar nieuwsconsumptie in Nederland en hoe Google 360-graden-video halveert.

Zoals ik enkele weken geleden al verteld heb, begin ik deze zomer als freelancer. Deze week is officieel mijn laatste werkweek bij OK GO, waar ik twee te gekke en leerzame jaren heb gehad. Afgelopen maand ben ik echter ook al zo’n 20 uur per week bezig geweest met het opstarten van mijn eigen bedrijfje. En vanaf volgende week ben ik daar dus fulltime mee bezig!

Ik ga overigens niet helemaal weg bij OK GO. Ik blijf de host van de podcast Rush Talk over de impact van technologie en innovatie. En ik schrijf een wekelijkse column over innovatie in de journalistiek en media. Een column die in het verlengde ligt van mijn nieuwsbrief, maar hem zeker niet gaat vervangen.

Dus ook vanaf volgende week blijf ik gewoon elke weekeen gratis nieuwsbrief versturen, maak je daar maar geen zorgen over!

Zo zit het met onze nieuwsconsumptie

“Vier op de tien Nederlanders lezen of kijken nauwelijks nieuws”, kopte Trouw afgelopen week. De krant schreef het bericht op basis van een onderzoek naar het nieuwsgebruik door Nederlanders van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Je verwacht van deze overheidsinstantie geen flutonderzoekje, maar een gedegen rapport over nieuwsconsumptie. Het blijkt echter dat er bij de onderzoeksopzet totaal geen rekening is gehouden met hoe, zeker de jongere generaties, anno 2017 nieuws consumeren.

Of nou ja, anno 2017, het SCP gebruikte voor het rapport de resultaten van een onderzoek dat het twee jaar geleden uitvoerde…

Maar dat is eigenlijk slechts een detail. Ik zet de problemen met het onderzoek op een rij in deze column.

Tegenover de cijfers van het SCP staat een onderzoek van het Reuters Institute. Voor zijn jaarlijks Digital News Report liet het instituut Irene Costera Meijer en Tim Groot Kormelink van de VU het Nederlandse deel voor hun rekening nemen. En daar komt, op zijn zachtst gezegd, een heel ander beeld uit naar voren naar het twijfelachtige SCP-rapport…

Nog een opvallend onderdeel uit het Reuters Institute Digital News Report: het gebruik van sociale media zou niet zorgen voor een filter bubble. Het tegenovergestelde is zelfs waar, valt te concluderen uit onderzoeksdata.

Overigens is het hele Reuters Institute Digital News Report zeer de moeite waard om in te duiken! Het geeft een duidelijk overzicht van de veranderingen in de wereld van (online) nieuwsmedia en het gedrag van het publiek. Verplichte kost voor iedereen die hier mee te maken heeft!

Google halveert virtual reality

Als je wel eens een 360-gradenvideo hebt gekeken in een VR-bril, dan weet je hoe tof dat kan zijn, Doordat je rond kunt kijken, wordt de beleving sterker en krijg je een veel beter beeld van de plek, de situatie, de emotie etc.. Zowel voor fictie als voor journalistieke producties razend heeft dat meerwaarde.

Tegelijkertijd is het zo dat de meest mensen zo’n video – op bijvoorbeeld YouTube 0 helemaal niet via een VR-bril bekijken, maar gewoon op hun telefoon of zelfs op hun laptop. 360 graden is dan vaak minder krachtig, omdat je bijvoorbeeld net de verkeerde kant op kijkt en niet makkelijk om kunt draaien. Tevens kan het door de storend grote beeldhoek zelfs afdoen aan de kracht van de video.

Google komt nu met een oplossing voor dat probleem: VR180, oftewel: 180-gradenvideo. In de VR-bril kun je dan gewoon rondkijken, maar niet achter je. Tegelijkertijd kan de video ook als een normale video worden bekeken op YouTube. Daarmee lever je uiteraard wat in qua beleving met een VR-bril, maar onder de streep worden de meeste producties er beter van. Daar komt bij dat VR180 veel makkelijker te produceren is!

Het wekelijkse blokje Facebook

Ik wilde eigenlijk een Facebook-vrije nieuwsbrief maken deze week, maar Bloomberg gooide roet in het eten. De titel van het stuk heb ik voor het gemak maar even laten staan, omdat alles wat ik kon verzinnen, minder krachtig was dan de originele titel van dit artikel.

Bloomberg komt namelijk met het verhaal dat nieuwsmakers helemaal niet blij zijn met de aanpak van Facebook op het gebied van kwaliteitsvideo. De (Amerikaanse) uitgevers die Bloomberg sprak, verdienen te weinig aan de video’s. Daarnaast is Facebook niet consequent in wat het vraagt van zijn partners (het wil steeds weer andere soort video’s) en de makers krijgen nauwelijks inzicht in data over het publiek.

De kritiek is deels in lijn met de problemen die uitgevers als veel langer hebben met Instant Articles. De digitale baas van CNN vat het krachtig samen: “Facebook is about Facebook.”

Tot slot: een handige site en een tof event

De Nederlandse startups Journa en Revue (van deze nieuwsbrief) hebben een handige site gebouwd: de Journalisten Toolkit. Het is simpelweg een lijst met tools die voor journalisten goed van pas kunnen komen. Met een paar simpele filters kun je snel de juiste tools ontdekken.

De makers van de Journalisten Toolkit organiseren ook meteen een tof evenement. Op 5 juli, gratis en voor niks, op het kantoor van Blendle: de Journalism & Tech Meetup. De naam zegt eigenlijk alles.

Zelf mag ik ook kort wat vertellen over de rol van persoonlijke nieuwsbrieven in online branding. Met bijna 100 nieuwsbrieven op mijn naam te hebben staan, had de organisatie het vermoeden dat ik daar wel iets over kan zeggen.

Wil je langskomen? Meld je dan wel even aan!

Wil je Elgers leestips elke zondag als nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je dan je dan hier aan.