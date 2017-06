Inschrijving VOJN Awards 2017 geopend

Wie maakten het afgelopen jaar de beste journalistieke producties op internet? Iedereen kan tot 1 juli 2017 kanshebbers voor de VOJN Awards insturen. De winnaars worden begin oktober onthuld tijdens de VOJN Awardshow.

De Awards van de Vereniging van Online Journalisten Nederland (VOJN) zijn inmiddels een vaste waarde voor online journalistiek Nederland. Tijdens de derde editie, in 2016, gingen de prijzen onder meer naar De Correspondent (categorie Onderzoeksjournalistiek) de Volkskrant (categorieën Opinie en Datajournalistiek) en NOS op 3 (categorie Online Storytelling). Vorig jaar waren er maar liefst 184 inzendingen: een record.

Meedoen? Dat kan! De categorieën voor 2017 zijn:

Podcast

Online storytelling

Opinie

Onderzoeksjournalistiek

Datajournalistiek

Vlogs

Nieuw dit jaar is de categorie Vlogs, die de eerdere Award voor de categorie Interview vervangt. Het afgelopen jaar is het aantal journalistiek gerelateerde vlogs zodanig gestegen, dat de VOJN als eerste deze nieuwe journalistieke vorm wil bekronen.

Inzendingen kunnen via een speciaal online formulier worden aangemeld:

https://goo.gl/TO5Fz8

De VOJN is erin geslaagd een aantal deskundige juryleden opnieuw vast te leggen. Onder hen een aantal die ook vorig jaar deel van de VOJN Jury uitmaakten, waaronder Frederique de Jong (ex-presentator Radio 1 Journaal), Piet Bakker (Lector Massamedia en Digitalisering aan de Hogeschool Utrecht) en Hella Hueck (presentator bij RTL). Nieuwkomers in de jury dit jaar zijn Tobias van der Valk (freelance journalist en vlog-trainer), Monic Slingerland (Chef Opinie Trouw) en Jerry Vermanen (datajournalist bij KRO-NCRV en trainer bij de NVJ Academy).

De journalistieke productie moet primair gemaakt zijn voor online verspreiding en gepubliceerd zijn tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017. Elke journalist of ieder medium mag voor elke categorie meerdere producties inzenden. De enige uitzondering hierop is de categorie podcast. Hier is het maximum één aflevering per medium of reeks.