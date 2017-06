Lokale media zijn belangrijk, maar niet belangrijk genoeg

Natuurlijk zijn lokale media van levensbelang voor een gezonde lokale democratie, zo benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in zijn antwoorden op Kamervragen. Maar dat betekent niet dat hij met geld over de brug komt voor de noodlijdende lokale journalistiek.

Ze hebben wel een functie, maar geen geld. Dus staan lokale media en daarmee de lokale democratie onder druk. Geeft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe. In antwoorden op Kamervragen van SP’ers Van Raak en Kwint schrijft Dekker:

Lokale media hebben in het democratische spel zowel een waakhondfunctie als een rol als facilitator van het debat. Het belang van deze rollen neemt met de decentralisaties in het sociaal domein en de overheveling van ruim € 10 miljard naar het Gemeentefonds, alleen maar toe.

Nieuws van kapitalisten

Het is een liberaal idee om media daarvoor te financieren. Walter Lippmann sprak in 1920 in Liberty and the News zijn verbazing al uit over het feit dat wij – het publiek – accepteren dat het nieuws – het zuurstof van de democratie – in handen is van kapitalisten. Wie, wilde Lippmann weten, zou dat over 100 jaar aan historici kunnen uitleggen? Die eeuw is inmiddels verstreken. Dekker lijkt zich voor deze taak te hebben gemeld.

Dat er geen verband is tussen het publieke belang van journalistiek en de manier waarop die wordt gefinancierd – “Ik ben het volledig met u eens dat lokale journalisten een publiek belang dienen. Dat staat echter los van de manier waarop een journalistieke organisatie is gefinancierd”, aldus Dekker – is net zo politiek aantrekkelijk als niet waar. De hele analyse van Dekker weerspreekt dat – hij wil in dat belang echter geen cent overheidsgeld steken.

Wel geld voor communicatie

Alleen al de ruim 10 miljard in het Gemeentefonds – een verdubbeling van veel begrotingen in gemeenten – spreekt boekdelen. Daar zet je geen communicatiemiddelen tegenaan zonder ook de controle te organiseren.

Betere communicatie van een gemeente aan zijn burgers hoeft de onafhankelijke journalistiek geenszins in de weg te staan. Beide dragen op hun eigen manier bij aan de kwaliteit van de lokale democratie. Het kan juist in het voordeel van een journalist werken als hij snel en goed antwoord krijgt van een communicatiemedewerker.

Aldus Dekker. Hij zou inmiddels beter moeten weten. Als er wel geld is voor communicatie, maar niet voor controle, waarom bestaat de journalistiek dan überhaupt nog? En dat is misschien wel de prangende vraag aan de staatssecretaris: maar die stelden Van Raak en Kwint niet en dan hoef je er ook geen antwoord op te geven.

Deze blogpost werd eerder gepubliceerd op het weblog van Sebastiaan van der Lubben.