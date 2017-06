Podcast: Wat maakt rechtse journalistiek rechts?

De Telegraaf, WNL, GeenStijl en De Dagelijkse Standaard worden vaak gezien als ‘rechtse journalistiek’. Maar wat is dat eigenlijk, rechtse journalistiek? Bestaat die wel? En wat is dan het kenmerkende van die rechtse journalistiek?

2009 was het jaar van de initiatieven die tegenwicht moesten bieden aan de vermeende overheersing van links in de media. Uit GeenStijl kwam de omroep Powned voort; de Telegraaf startte WNL en ook De Dagelijkse Standaard – nu wel eens de Nederlandse Breitbart genoemd – kwam online.

In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over rechtse journalistiek. We doen dat met Nico Kussendrager, voormalig docent aan de School voor Journalistiek. We bespreken wat rechtse media dan zo rechts maakt en of het idee van de overheersende linkse stem in de journalistiek wel juist is.

Linda en Folkert interviewden Mark Koster, werkzaam bij Quote, over zijn visie op rechtse journalistiek. [snel kijken]

In het item duiken Thom en Narin in de geschiedenis van de Telegraafrellen en laten zien dat vroeger de rollen anders verdeeld waren. [snel kijken]

Beluister de uitzending:



Bekijk deze uitzending:



Links bij deze uitzending:

Artikel Waar blijven de rechtse columnisten van NRC;

Opiniestuk Volkskrant Gapend gat op rechts;

Artikel NRC Profiel doorsnee journalist;

Artikel NRC over De Dagelijkse Standaard;

Opiniestuk De Volkskrant over samenzweringsverhalen en idiote racistische theorieën.

Artikel Het Wierd Duk-effect; een uitgesproken rechtse journalist .

Opiniestuk Reactie Wierd Duk op beschuldiging extreem-rechts.

Meer podcasts vind je op de website van Onder Mediadoctoren.