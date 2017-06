De artikelen van Alain Verheij werden de afgelopen jaren duizenden keren aangeschaft in Blendle. De zelfverklaarde ´Theoloog des Twitterlands´ vertelt over zijn ervaring met je eigen artikelen verkopen. (€, Blendle)

Erwin van 't Hof – @erwinvthof

Erwin van ’t Hof studeerde in 2012 af aan de School voor Journalistiek in Utrecht, daarna rondde hij een onderzoeksmaster Politieke Geschiedenis af aan de Universiteit van Utrecht. Hij schrijft voor websites en kranten en werkt als freelance eindredacteur. Daarnaast maakte hij de documentaire Dancing on a Razor’s Edge over het hek aan de zuidelijke grens van Hongarije. Samen met Sjoerd Arends startte hij De Pegel, een zoektocht naar nieuwe en innovatieve verdienmodellen voor freelancejournalisten (www.depegel.media).

