4 ideeën over de financiering van journalistiek en de complicaties ervan

De advertentie-inkomsten voor nieuwsuitgevers zijn aan het opdrogen. Er zal gezocht moeten worden naar schaalbare alternatieve geldstromen waarmee op een duurzame wijze journalistiek kan worden gefinancierd. De lezer lijkt de logische betaler, maar welk aanbod moet je die presenteren? Jan-Willem Sanders, uitgever van Follow the Money, heeft een aantal ideeën met de bijhorende complicaties.

Er is een ontwikkeling gaande in de nieuwsmedia en die houdt in dat de advertentie-inkomsten opdrogen. Adverteerders kiezen liever voor Google en Facebook, dan voor een banner bij het laatste nieuws van een uitgever van eigen bodem. En geef ze eens ongelijk. Want wat je bij de partijen uit Silicon Valley voor je geld krijgt is effectief en goed te sturen.

Het probleem dat ontstaat is wel pittig. Want echte journalistiek is duur. En dan bedoel ik echte en niet verhalen als “hoe strik je trendy je veters in de zomer van 2017”. Maar journalistiek die dieper op verhalen ingaat en waar gedegen onderzoekswerk aan ten grondslag ligt.

Dus, hoe financier je journalistiek? Hieronder opper ik vier ideeën. Dit is zeker niet een uitputtend overzicht. Aanvullingen, kritiek en ander commentaar is dan ook van harte welkom.

Idee 1: Ad Free tegen betaling

De verschuiving van local naar global in de advertentiemarkt is al lang gaande. Als je jaar op jaar de cijfers van het IAB (de branchevereniging voor digitale marketing) bekijkt, dan komt dit niet als een verrassing. Maar er lijkt nu echt iets te kantelen. Het is overduidelijk dat de grote tech-partijen alles opeten, dat er nagedacht wordt over het leven na de preroll en de rectangle. Een ad free-propositie (tegen betaling krijg je als gebruiker geen advertenties meer te zien) aanbieden lijkt steeds meer een reële optie.

Een ad free-optie is zo goed als een sigaar uit eigen doos. Want de advertentie-inkomsten voor lokale uitgevers per duizend vertoningen zijn zo laag dat het eerder een semantische discussie is: van free ads naar ad free. Anders gezegd: Als je een gebruiker bijvoorbeeld slechts 1 euro per maand vraagt en in ruil daarvoor haal je alle advertenties weg, dan is dat een behoorlijk winstgevende business case. Geen advertenties tonen levert dan aanzienlijk meer op dan drie advertenties tonen bij elke pageview. Veel meer zelfs.

Een ad free-propositie klinkt dan ook als een mooie ontwikkeling. De vraag is alleen: willen gebruikers hiervoor betalen? Bij video zie je dit al gebeuren. Bedrijven als Hulu en YouTube doen het al. Maar daar heb je als gebruiker een duidelijk voordeel, zeker bij long format. Je wilt als gebruiker ongestoord kunnen kijken.

Bij tekst (de meest gangbare vorm voor journalistiek) speelt dat voordeel veel minder. Als je van site naar site hopt, dan heb je bij de één wel een advertentie en de ander niet. Daardoor voelt het niet aan als een gladde propositie. En hoe ga je om met branded content?

Idee 2: Consolideren, verregaande samenwerking tussen Sanoma, Mediahuis en Persgroep

De schattingen lopen uiteen, maar bijna iedereen is het erover eens dat minimaal 70% van al het digitale advertentiegeld in Nederland naar Google en Facebook gaat. Dat betekent dat er nog 30% over blijft voor lokale merken. Die markt is enorm versnipperd. Dat zijn natuurlijk de ideale omstandigheden voor Facebook en Google om de grip op de markt nog verder te vergroten. Een verregaande samenwerking tussen de lokale merken kan een sterk middel zijn om hun huidige marktaandeel te bestendigen.

In een interview in Het Financieele Dagblad gaf Gert Ysebaert van Mediahuis al een hint op een mogelijke samenwerking met Van Thillo van de Persgroep. En wie weet lukt het de Vlamingen ook nog om Nu.nl / Sanoma mee te nemen. Dan is er toch een zeer krachtige samenwerking waarmee je de verschuivingen in advertentiebestedingen op zijn minst kan vertragen. Bovendien ben je veel krachtiger qua inkoop. Alle partijen in de advertentietechnologie die nu tussen de adverteerder, gebruiker en uitgever hangen, snoepen behoorlijk wat marge weg. Zonde. Met één groot inkoopcollectief moet daar wat te halen zijn.

Maar er moet wel veel gebeuren. Want het advertentieproduct van lokale partijen heeft wat achterstallig onderhoud. Zo zijn de cross device-opties nog steeds een gedoe en de mogelijkheden van data als grondstof voor campagnes zijn minder groot dan bijvoorbeeld bij Facebook.

Idee 3: Stop met je eigen site en app en ga voor platform-distributie only

Waarom hebben al die uitgevers een eigen platform nodig? Met een eigen advertentiesysteem en eigen sales-mensen? Allemaal kosten, en voor wat? Een business die steeds marginaler wordt.

Is het niet veel makkelijker als je al je content brengt naar andere platformen en dat je gaat excelleren op distributie? The name of the game is niet contentcreatie, maar contentdistributie. Met ultieme distributie pak je een goede revenu share op de advertentie-inkomsten elders. Bovendien ben je het loket om branded content van adverteerders slim weg te zetten. Je hebt geen dure development resources nodig en je bent veel flexibeler. Mocht er naast Instagram en Snapchat weer een nieuw platform komen dat tractie krijgt, dan beweeg je lekker mee en bouw je daar je audience weer op.

Maar wil je in de houdgreep van de platformen zitten? En afhankelijk zijn van het algoritme van een ander? Eén verandering en je voelt het direct in je portemonnee. Kun je nog wel een fatsoenlijk advertentieproduct bouwen, als je zelf geen toegang tot data van je publiek hebt? Tot slot: als je publiek op een ander platform zit, dan is die groep moeilijk te activeren voor andere geldstromen, zoals e-commerce of abonnementen.

Ik lees overigens zojuist dat Facebook zelf met een paywall voor nieuws wil komen. Nog een reden waarom je dus je eigen platform weg kan doen.

Idee 4: Stop volledig met advertenties en ga voor de lezer en voor kwaliteit.

Wat moet dat heerlijk zijn. Geen advertenties meer verkopen (en geloof me, het is heerlijk). Extreem duidelijk voor de lezer. Geen ads maar abonnementsgeld. Zo kun je al je energie steken in het werken aan een stabiele database van betalende lezers. Bovendien zijn je opbrengsten per lezer vele malen hoger dan bij een advertentiemodel. Hierdoor kom je in een spiraal naar boven wat ook de journalistieke kwaliteit uiteindelijk ten goede komt.

Wat het lastigste is aan dit idee? De overgang.

Jarenlang was het simpel: page view = omzet. Die honger naar page views heeft een raar ritme in de digitale newsroom ontwikkeld. Er worden heel veel artikelen per dag gepubliceerd. Een hoog volume publicaties zorgt voor een hoog bereik, page views en dus omzet. Kwaliteit wordt daardoor bepaald door het volume van publicaties en het bereik. Maar dat zijn niet per se (vaak niet) artikelen waarvoor mensen ook willen betalen.

Hoe ga je dan zorgen voor een duidelijk profiel van kwalitatieve content? Hoe mix je dat vervolgens met je overige aanbod?

De grote nieuwsbedrijven zijn van oudsher veelvraten. Er zijn meerdere geldstromen met elk hun eigen KPI’s. Maar die gaan wringen als je wilt versnellen op de inkomsten van de lezer, en je niet gelijk afscheid wilt gaan nemen van je advertentie-inkomsten. Dat voelt te veel als een poldermodel oplossing terwijl duidelijke keuzes beter zijn.

Gevecht om kwaliteit

Ik denk dat elke hoofdredactie in de ontwikkeling rond de advertentie-inkomsten aanleiding ziet om te roepen dat er meer moet worden geïnvesteerd in kwaliteit. Maar hoe doe je dat? En hoe ziet je aanbod er naar de lezer uit? Hoe ga je aan de ene kant voor kwaliteit, als je advertentie collega’s roepen dat native/branded content nu belangrijk is, terwijl aan de andere kant het contrast tussen redactie en commercie juist minder duidelijk wordt?

Dus hou je je aan die strohalm vast of ga je voor de sprong vooruit? Dat lijken mij op dit moment de uitdagingen voor uitgevers die er al een tijd zijn.

Hoe doen we dat zelf?

Bij Follow the Money, waar ikzelf uitgever ben, hebben we het voordeel dat we geen legacy uitgever zijn. Voor ons is het dus gemakkelijk om te kiezen voor het aantrekkelijke idee: geen advertenties. We hebben daar heel bewust voor gekozen. Vooral omdat het onze redactionele onafhankelijkheid sterker garandeert. Ik heb ook de overtuiging dat veel lezers dat waarderen en dat het ons helpt in onze missie.

We groeien snel op dit moment. Die groei moeten we nog wel even vasthouden om dit model echt volledig werkend te krijgen.

Dit stuk verscheen eerder op Medium.