Congres: Media van morgen

26 oktober organiseert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Media van Morgen. Een dag vol innovatieve start-ups, nieuwe technieken, verrassende verdienmodellen en inspirerende journalistieke producties. Een dag om samen de toekomst te verkennen, voor journalisten, uitgevers, omroepen, investeerders, onderzoekers en studenten.

Tijdens Media van Morgen pitchen ruim twintig journalistieke start-ups voor een zaal vol investeerders, journalisten en ondernemers en laten ze zien hoe hun nieuwe technieken, verdienmodellen en plug-ins de sector verder gaan helpen. Naast de start-ups praten we je samen met onze mediapartners bij over de toekomst van de journalistiek, geven we workshops en masterclasses en laten we je al die nieuwe technieken en vertelvormen natuurlijk ook zelf ervaren.

Vanaf 13:00 uur stel je je eigen dag vol vernieuwing samen. Maak je eigen dagprogramma en ga op speeddate met de start-ups waar je een oogje op hebt. De kaartverkoop start half augustus, maar zet 26 oktober vast in je agenda!

Datum: 26 oktober 2017

Tijd: Vanaf 13:00 uur

Locatie: De Nieuwe Liefde, Amsterdam