De homepage is helemaal niet dood

Afgelopen week was een druk weekje. Niet alleen was het mijn eerste echt week als freelancer, er stonden ook meteen twee journalistieke evenementen in mijn agenda. Woensdagavond was de Journalism & Tech Meetup die Revue, Journa en De Coöperatie hadden georganiseerd in Utrecht. Ik mocht daar spreken over dat ding wat je nu leest, mijn nieuwsbrief. Menno van de Bos schreef een mooi verslag van deze avond, waar ik je graag naar doorverwijs.

Donderdag vond de Digital News Initiative Innovation Fund Conference van Google plaats. Het internetbedrijf kondigde in 2015 aan dat het in drie jaar tijd 150 miljoen euro investeert in de Europese journalistiek. Dat is uiteindelijk gewoon een lobbymiddel, om de kritiek op diensten als Google News in de EU de kop in te drukken. Maar het is in mijn ogen wel één van de betere lobbymiddelen dat een bedrijf in kan zetten: investeren in innovatie.

Vanuit dit DNI Innovation Fund krijgen bestaande uitgevers en mediabedrijven, maar ook start-ups geld. En op de conferentie donderdag in Amsterdam vertelden een groot aantal van hen over wat ze hebben bedacht/bereikt/geleerd dankzij het geld dat ze van Google kregen.

Ook werd bekend hoe de volgende 21 miljoen euro wordt verdeeld. Ik vertel je hieronder alles de conferentie en over de projecten die nu geld hebben gekregen (onder meer 6 Nederlandse projecten!).

Dit leerde ik tijdens de DNI Innovation Fund Conference

Digitale uitgevers die al langere tijd bezig zijn, zijn ‘digital legacy publishers’. Lees: zij hebben inmiddels al last dat ze zich minder makkelijk kunnen aanpassen, omdat ze al een flinke historie (met alles wat daarbij hoort) hebben, net zoals de oude media. Een interessant observatie van Lydia Polgreen, de hoofdredacteur van The Huffington Post, tijdens haar keynote op het DNI Innovation Fund Conference.

Ze haalde in haar verhaal meer interessante punten aan. Waaronder het feit dat de homepage helemaal niet dood is, zoals enkele jaren geleden veel werd geroepen. Sterker nog: veel media die vol in hebben gezet op distributie via social media, hebben uiteindelijk toch een homepage gebouwd. Onder meer omdat het voor het publieke werkt als een soort check of een bericht wel echt van een bepaalde bron afkomstig is. Staat het op de homepage van X, dan weet je zeker dat het van X afkomstig is.

Hier stopt Google zijn geld in

Tijdens de de DNI Innovation Fund Conference maakte Google bekend welke projecten de komende maanden aan de slag mogen met het geld van Google. De projecten zijn onderverdeeld in grote projecten, kleine projecten en prototypes. Google licht er zelf een paar uit, waaronder een Nederlands project: PoliFLW van de Open State Foundation.

In Nederland steunt Google in totaal zes projecten met een gezamenlijke subsidie van 800.000 euro. Naast de Open State Foundation krijgt BNR geld voor BNR Smart Radio (binnenkort meer daarover) en de VPRO krijgt geld voor hun project Trees.

Het Utrechtse medium DUIC krijgt geld van het DNI Innovation Fund voor een heel interessant project. Samen met de Design Innovation Group en Milvum wordt onderzocht hoe blockchain-technologie kan worden ingezet om de betrouwbaarheid van berichtgeving te vergroten. Ik ben erg benieuwd wat het op gaat leveren!

De 21 miljoen euro die Google nu heeft verdeeld vormt de derde ronde van het DNI Innovation Fund. Maart wat is er eigenlijk gebeurd met het geld dat in de twee rondes hiervoor werd uitgedeeld? Google deelt dat met de wereld in een verslag.

Iets heel anders: Nederland is een muziekdienst rijker

Een Nederlandse concurrent voor Spotify en Apple Music: Juke. Talpa Radio en MediaMarkt slaan de handen ineen om te proberen dit tot een succes te maken. Dat wordt een pittige opgave, want waarom zou je switchen van Spotify naar Juke?

Ik dook wat dieper in de plannen van Talpa Radio en MediaMarkt. In het bijzonder in de mogelijkheden die het biedt dat het grootste radiobedrijf van Nederland en een gigantische elektronicaketen achter de dienst zitten.

En tot slot nog aandacht voor onze zuiderburen

In mijn tijd bij de NOS ben ik een aantal keer op bezoek geweest bij de VRT (en de VRT uiteraard ook in Hilversum). Er gebeuren daar de laatste jaren hele interessante dingen, waar de Nederlandse publieke omroep jaloers op mag zijn.

Tijdens de DNI Innovation Fund Conference vertelde de VRT bijvoorbeeld nog over een project dat ze, met steun van het Google-fonds, uitvoeren. Zo bouwt de omroep op zijn nieuwsredactie een systeem dat voorspelt hoe een artikel gaat scoren, nog voordat het gepubliceerd is. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van het systeem, maar ook voor hoe je daadwerkelijk zorgt dat journalisten dit willen/gaan gebruiken.

De VRT heeft verder ongelofelijk veel interessante projecten gedaan om jongeren van nieuws te voorzien (ze waren één van de eersten die korte nieuwsvideo’s maakten voor Instagram). Ook investeert de omroep al een paar jaar in het opbouwen van een community met jonge (online) creatieven met OpenVRT. NiemanLab deed verslag van een evenement van OpenVRT. Erg interessant!

