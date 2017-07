Dit is de innovatie bij de radio waar je niemand over hoort

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over innovatie in de radiowereld.

Sinds vrijdag woon ik tijdelijk in Tilburg. Voor het negende jaar op rij alweer. In 2009 bedacht een klein groep radioliefhebbers, onder wie ikzelf, dat het een leuk idee was op een evenementenzender te starten rond de Tilburgse Kermis. Gewoon tien dagen radio maken vanaf een evenement waar genoeg gebeurd (de Tilburgse Kermis is kilometers lang en is daarmee de grootste kermis van de Benelux).

Die kleine tijdelijke radiozender, Kermis FM, groeide uit tot een gigantisch mediaproject. Jaarlijks maken tussen 100 en 200 vrijwilligers 10 dagen lang radio, tv en internet. Talentontwikkeling staat centraal: iedereen kan zich aanmelden om mee te werken, samen met professionals uit de media. En dat doen een heleboel jonge mediamakers ieder jaar. Inmiddels heeft dit de afgelopen jaren al velen geholpen bij de start van hun carrière!

Zelf heb ik na een paar jaar een stapje terug gedaan binnen Kermis FM. Na jarenlang bestuurslid te zijn geweest, ben ik er de laatste jaren enkel de tien dagen van de kermis zelf. Ik help onder meer mee op het gebied van radio en internet en dit jaar maak ik ook televisie. Ik presenteer namelijk vijf avonden de talkshow van Kermis FM TeeVee: Kermis Vandaag.

Kijken en luisteren naar Kermis FM kan onder meer via het evenementenkanaal van Ziggo (999) en via de Kermis FM-app en site.

Voor nu genoeg over dit toffe project: tijd voor mijn wekelijkse leestips!

Laten we het eens hebben over radio

Bij het medium radio lijkt nauwelijks innovatie mogelijk, maar niets is minder waar! Er gebeurt van alles. Je hoort en leest er alleen heel weinig over. In mijn mediacolumn van deze week op Numrush, vertel ik onder meer over verschillende radiostations die hele toffe dingen doen met kunstmatige intelligentie. Eén daarvan komt uit Nederland: BNR Nieuwsradio!

In mijn column haal ik het belang van slimme speakers bij de toekomst van radio al aan. BuzzFeed heeft hier in de VS al iets voor gemaakt: eigenlijk gewoon een nieuwsbulletin van twee minuten, maar dan bedoeld voor consumptie via de slimme speaker van Amazon: de Echo.

In Nederland zouden partijen als de NOS, het ANP en BNR Nieuwsradio ook vrij makkelijk zoiets kunnen maken. Alleen zouden zij het wegzetten als een bulletin dat je terug kunt luisteren. BuzzFeed zet het weg als BuzzFeed die je in twee minuten bijpraat. Sommige mensen zullen beargumenteren dat het het uiteindelijk hetzelfde is, maar ik ben er van overtuigd dat deze positionering een essentieel verschil maakt in het potentiële succes.

Er zijn mediapartijen die nog wel investeren in Snapchat

Vorige week had ik nog over het feit dat steeds meer media hun focus verschuiven van Snapchat naar andere platformen. Niet lang daarna, kwam het Amerikaanse NBC News juist met het nieuws dat ze meer gaan inzetten op Snapchat. De redactie gaat twee keer per dag een nieuwsshow maken voor Snapchat: Stay Tuned.

Of het gaat werken, is natuurlijk afwachten. Ik vind het echter goed om te zien dat er nog steeds durven in te zetten op Snapchat. Zoals ik vorige week al aangaf denk ik dat de app veel te snel wordt afgeschreven op dit moment.

Ondertussen bij Facebook

De laatste tijd voegt Facebook continu nieuwe functies toe aan Instant Articles. Niet gek, want uitgevers keerden het platform afgelopen voorjaar best wel massaal de rug toe. Het levert ze simpelweg te weinig op. En dus komt Facebook met mogelijkheden om te zorgen dat lezers zich abonneren op een nieuwsbrief en test het internetbedrijf zelfs een paywall-achtige constructie. Alles om de uitgevers terug te winnen.

De volgende stap: meer inzicht in de cijfers. Waar je nu vooral kunt zien hoe je posts het doen, krijg je straks ook uitgebreide statistieken van je artikelen. Ik val een beetje in herhaling, maar dit is uiteraard iets wat Facebook al veel eerder had moeten doen. Uitgevers vragen hier al heel lang om, maar hun verzoek lijkt pas te worden ingewilligd nu de uitgevers zich terugtrekken uit Instant Articles.

Facebook stopt echter veel meer resources in de ontwikkeling van video dan in zoiets als Instant Articles. Al regelmatig heb ik het gehad over de investeringen van Facebook met als doel om letterlijk televisie te vervangen. Dit stuk van Engadget geeft je nog wat meer inzicht in waarom Facebook dit doet.

En tot slot nog dit

Het afgelopen jaar is er in Nederland eindelijk aandacht gekomen voor e-sports. Professioneel gamen op topsportniveau wordt langzaamaan serieus genomen. Ook door de media, zeker in de VS. Daar gaat Disney nu zelfs televisieprogramma’s maken rondom e-sports om uit te zenden op zijn televisiezender Disney XD.

INJECT moet journalisten helpen bij hun research (De Nieuwe Reporter)

Een tof nieuw Europees project, moet er voor zorgen dat het werk van journalisten makkelijker wordt. “INJECT is een tool waarmee journalisten ondanks de toenemende druk op redacties kwalitatieve en originele producties kunnen blijven maken.” Je moet het zien als een soort zoekmachine voor bronnen, die wordt geïntegreerd in je CMS. Het is natuurlijk afwachten hoe dat in de praktijk werkt, maar de eerste demo ziet er veelbelovend uit.

Wil je Elgers leestips elke zondag als nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je dan je dan hier aan.