Gossip Cop: Factcheckers van roddelnieuws

Op GlobalFact4, het mondiale factcheckingcongres dat van 5-7 juli plaats vindt in Madrid, lopen factcheckers in alle soorten en maten rond. Zo ook een factchecker die eerst een celebrity-journalist in Holywood was.

Dat celebrity-nieuws bol staat van de roddels, achterklap en geruchten is algemeen bekend. Maar dat er ook factcheckers zijn die zich toeleggen op het verifiëren van celebrity-nieuws wist ik niet. Gossip Cop doet het in de VS.

Hollywood-verslaggever

Op GlobalFact 4 loop ik de bedenker en grondlegger van Gossip Cop tegen het lijf. Michael Lewittes werkte jarenlang als Hollywood-verslaggever (onder meer voor de New York Daily News, New York Post en US Weekly) en scoorde legio scoops over beroemdheden. Als producent van het tv-programma Access Holywood van NBC ziet hij regelmatig verhalen in de prullenbak verdwijnen omdat ze niet blijken te kloppen als ze gecheckt worden door de redactie.

Tegelijkertijd ziet hij tabloids en bloggers regelmatig scoren met geruchten en verzonnen berichten. Nepnieuws, zouden we nu zeggen. Met afgrijzen en frustratie kijkt hij naar het succes van de blogger Perez Hilton, die het ene na het andere verzonnen bericht de wereld in slingert. Zoals het nieuws dat de Cubaanse leider Fidel Castro was overleden. In 2007, negen jaar voordat Castro daadwerkelijk sterft. Het is een bericht dat heel veel mensen geloven.

Gossip Cop

Het nepnieuws van Hilton brengt Lewittes op het idee om een rubriek te beginnen in zijn televisieprogramma Access Holywood. Een rubriek waarin de roddels en leugens over celebrity’s worden weerlegd. Als de redactie akkoord gaat met zijn idee, bedenkt hij zich. Waarom zou hij dit idee eigenlijk niet gebruiken om een eigen initiatief te beginnen?

Zo ontstaat in 2009 Gossip Cop, een website die volledig gewijd is aan het factchecken van roddels en leugens over celebrity’s. Een commercieel succes is het niet. Met hangen en wurgen kan Lewittes drie medewerkers betalen. “Het gaat met ups & downs. Het ene jaar gaat het financieel beter dan het andere.” Zijn inkomstenbron zijn advertenties. Met lede ogen ziet hij dat verzonnen nieuwsberichten een groter bereik halen dan de factchecks van Gossip Cop. “Wij verdienen dus veel minder dan de sites en blogs die de waarheid aan hun laars lappen.”

Lewittes is een vreemde eend in de bijt op dit congres van factcheckers die zich voornamelijk met politiek nieuws bezighouden. “Je kunt van alles vinden van celebritynieuws, maar als journalist vind ik dat ook dit soort nieuws moet kloppen. Het moet gecheckt worden. Dat doen wij dus.”