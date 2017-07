“In 2020 moet elke stad en regio in Nederland een eigen kinderkrant hebben”

op door Alexander Pleijter

Angelique van Tilburg en Suzanne Huig runnen de Rotterdamse kinderkrant Jong010. Nu hebben ze plannen om de rest van Nederland ook kinderkranten te bezorgen. Dat gaan ze niet zelf doen, maar ze gaan mensen intensief ondersteunen en coachen, zodat ze daarna een eigen kinderkrant kunnen beginnen. “We vinden het belangrijk dat iemand zelf verantwoordelijk is voor zijn kinderkrant. We willen geen manager zijn en niet overal zelf bovenop zitten.”

In 2009 startte Angelique van Tilburg (1984) zonder ervaring en helemaal op eigen houtje met het opzetten van haar eigen gratis lokale kinderkrant in Rotterdam: Jong010. In 2010 verscheen de eerste krant in een oplage van maandelijks 1.250 exemplaren en verspreiding op 5 basisscholen. In 2013 begon Suzanne Huig (1991) bij Jong010 als journalist. Binnen 2 jaar was zij hoofdredacteur.

Inmiddels leiden Van Tilburg en Huig samen de kinderkrant, komt Jong010 al 7 jaar uit en is de oplage maandelijks 40.000. De kinderkrant wordt verspreid in heel Rotterdam, via alle ruim 300 basisscholen, openbare gelegenheden en het Sophia Kinderziekenhuis.

Een papieren krant voor kinderen

“In 2010 was mijn doel om de kinderkrant in 2015 in heel Rotterdam uit te brengen. Dat is gelukt!”, zegt Van Tilburg trots. “We zitten in Rotterdam aan onze top, de krant is hier een groot succes. Ik begon met niks en wist binnen een aantal jaar tegen alle trends en verwachtingen in van een papieren krant een succes te maken. Dat geeft me het vertrouwen dat we ook het volgende doel gaan halen: in 2020 voor alle kinderen in heel Nederland een eigen papieren krant.”

Kinderen en papier klinkt als een gekke combinatie in deze tijd van sociale media en internet. Maar Van Tilburg is ervan overtuigd dat een papieren krant een goed medium is voor kinderen. “Papier blijkt voor deze doelgroep en dit doel goed te werken. Juist omdat er al zoveel digitaal is, is een papieren krant voor kinderen nog iets bijzonders. Helemaal als zijzelf, hun klas of hun sportvereniging er in staat. Kinderen gaan met heel andere doelen online. Het lezen van artikelen en hiermee aan de slag gaan, is voor kinderen het handigst met een papieren krant. Daarnaast is een papieren krant handig voor basisscholen, na een toets of tijdens het kwartiertje vrij lezen, kan de papieren krant makkelijk worden gepakt.”

Waar komt hun ambitie vandaan om kranten voor kinderen te maken? Huig: “Er wordt veel over kinderen gesproken in plaats van met kinderen. Ik vind dat ieder kind het verdient om serieus genomen te worden. Dat betekent ook een eigen kwalitatief goede lokale krant voor kinderen. Niet het ‘volwassen nieuws’ anders opschrijven, maar echt op kinderen gericht. Een kinderkrant geeft kinderen de mogelijkheid om hun eigen verhaal en mening te geven en de verhalen en meningen van andere kinderen te lezen. Dit stimuleert de meningsvorming van kinderen. Daarnaast komen kinderen hierdoor meer te weten over hun leefomgeving en leeftijdsgenoten. Ik zie in Rotterdam bovendien dat de kinderkrant kinderen stimuleert om beter en met meer plezier te lezen. Kinderkranten dragen op een leuke manier bij aan de taalontwikkeling van kinderen.”

Een miljoen papieren kinderkranten

Sinds 2015 zijn er al meerdere pogingen gedaan om ook in andere steden en regio’s een kinderkrant uit te brengen. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat gehad. Van Tilburg: “Het eerste idee was een samenwerking binnen een soort franchiseconstructie. Dit bleek voor ons niet te werken. We vinden het belangrijk dat iemand zelf verantwoordelijk is voor zijn kinderkrant. We willen geen manager zijn en niet overal zelf bovenop zitten. Suzanne en ik hebben onze eigen visie en we hebben gemerkt dat we daar niet snel concessies in doen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Nederland een kinderkrant krijgen, niet dat wij die kinderkrant maken. Daarnaast is het volgens ons het beste dat een lokale of regionale kinderkrant wordt geleid door iemand die een gebied van binnen en buiten kent. We hebben er maanden over gepraat en uiteindelijk de knoop doorgehakt. We gaan het over een heel andere boeg gooien!”

In januari 2018 starten Van Tilburg en Huig met het jaarprogramma ‘Je eigen kinderkrant’. “Ik vind het een spannend idee”, vertelt Huig. “De mensen die deelnemen aan het jaarprogramma hebben toegang tot alle informatie die we jaren hebben beschermd. We hebben hier jarenlang aan gewerkt en met vallen en opstaan onze succesformule ontwikkeld. Het voelt wat onnatuurlijk om dat nu allemaal prijs te gaan geven.”

“Aan de andere kant past dat ook weer goed in wat we al vanaf het begin doen: tegen de stroom in gaan”, vult Van Tilburg aan. “Er komen veel reacties binnen. In 2018 hebben we het aantal deelnemers op maximaal 10 gezet. In 2019 en 2020 wordt dat verder uitgebreid. Ik weet zeker dat we echt ons doel voor 2020 gaan halen. Dan zouden er in 2020 maandelijks ruim een miljoen papieren kinderkranten worden gemaakt en verspreid. Ik vraag me weleens af wat het betekent voor de journalistiek als de papieren krant voor kinderen landelijk net zo’n succes wordt als het in Rotterdam is.”

Een eigen onderneming beginnen

“Het opzetten van een eigen kinderkrant is het starten van een echte eigen onderneming’’, zegt Huig. “Het kost een jaar lang 1 tot 3 dagen per week van je tijd en een financiële investering.” Van Tilburg: “De financiële investering is een eenmalige investering. Na het jaar laten we de deelnemers volledig los en kunnen ze een eigen kinderkrant opzetten en leiden. Als je je eigen kinderkrant hebt, kun je de financiële investering binnen een half jaar tot een jaar terugverdienen. We hebben in Rotterdam verschillende inkomstenbronnen: subsidies, fondsengeld, sponsorbijdragen en inkomsten uit advertenties. We hebben hierin een goede verdeling gemaakt en de meeste samenwerkingsverbanden zijn lange termijn. Wij hebben hierdoor de begroting tot nu toe elk jaar dekkend gekregen. En omdat we de productie van de krant grotendeels zelf doen, hebben we er gewoon een goed inkomen uit. Als je je eigen kinderkrant eenmaal hebt, ben je niet meer van ons afhankelijk. Je bent dan eigen baas en mag ook nog eens gratis gebruikmaken van een licentie waardoor je onze merknaam en huisstijl kan gebruiken.”

“Het is eigenlijk net als een opleiding volgen”, legt Huig uit. “We vertellen alles, doen alles voor en geven een kijkje in de keuken van de Rotterdamse kinderkrant. Tegelijkertijd is het je eigen verantwoordelijkheid en bepaal jij wat je er uiteindelijk mee doet. Ik ken geen enkel medium dat op deze manier werkt. Het zou mooi zijn als we op deze manier een waardevolle bijdrage aan de journalistiek kunnen leveren. Kinderen zijn de toekomst!”

