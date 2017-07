Lars raakte arbeidsongeschikt als zelfstandige – zonder daarvoor te zijn verzekerd

Maar 20 procent van de zzp’ers is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, meldde het CBS gisteren. Lars de Beer (42) hoort bij de meerderheid van 80 procent zonder verzekering. Hij werd getroffen door een dwarslaesie. Twee jaar geleden vond Paddle for Lars plaats, waarmee vrienden geld inzamelden voor hem. “Hoe is het nu met hem?”, vroeg Clarissa van Deventer zich een jaar geleden af. (€, Blendle)

Toen Lars de Beer viel, was hij (nog maar een paar maanden) zelfstandige. Op het moment dat hij het mountainbikeongeluk kreeg en vanaf zijn borst verlamd raakte, was hij niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Hij zou alleen recht hebben op geld uit de bijstand en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).