Mijn blog was geen succes. 6 dingen die ik daarvan leerde

op door Tijs Hofmans

Tijs Hofmans begon enkele jaren geleden vol enthousiasme te bloggen. In de hoop er wat geld mee te verdienen. En wie weet zelfs een dagelijkse boterham. Maar dat viel vies tegen. Hij leerde er wel het nodige van.

Als freelancer lees ik regelmatig blogs over hoe je beter kunt scoren, hoe je je engagement omhoog kunt halen, meer geld online kunt verdienen. En 99% van die verhalen zijn succesverhalen:

“Mijn blog met willekeurige foto’s van voedsel werd zo goed dat ik er van kon leven.”

Of:

“Ik begon een website waar ik haiku’s plaats over bomen en heb nu net een huis gekocht van het advertentiegeld.”

Daarom is het soms extra moeilijk te concluderen dat bloggen lang niet altijd een succes is.

Bijna 4 jaar geleden begon ik met Go For Launch, een blog met nieuws over ruimtevaart. Mijn motivatie was simpel: ik wilde meer over ruimtevaart schrijven, en in Nederland wordt dat (online) maar weinig gedaan.

Nu we 4 jaar en 539 blogposts verder zijn en ik de laatste maanden maar bar weinig heb gepost is het tijd om harde maar leerzame conclusies te trekken:

Mijn blog is geen succes.

Dat is niet leuk om te schrijven, maar wel de waarheid – een waarheid met de kanttekening dat het vooral geen commercieel succes is. Het leek me goed om op deze plek te vertellen wat ik geleerd heb over het proces, zodat anderen met een eigen blog er misschien wat van kunnen leren.

Het begin

Ik begon met bloggen in 2013, toen ik net klaar was met mijn studie journalistiek en ik parttime werkte op zoek naar een fulltime baan. Ik registreerde de domeinnaam, installeerde een WordPress-template, en begon met posten. Aanvankelijk wilde ik, zoals iedere aspirerende blogger, dagelijks iets posten, en dat heb ik nog redelijk lang volgehouden tot de tijd niet meer in verhouding stond tot de inkomsten.

Ik begon Go For Launch om een paar redenen. De belangrijkste was dat ik het gewoon wilde doen; ik schreef op dat moment nog niet voor ruimtevaartpublicaties en zag dat als , dus leek het me goed zo vast ervaring op te bouwen. Uiteindelijk wilde ik er echter ook wat mee gaan verdienen – maar hoe, daar had ik nog niet over nagedacht.

Langzaam stijgen

De bezoekcijfers stegen maar langzaam, en dat was frustrerend. Je denkt dat dat er in het begin bij hoort, want telkens zitten die succesverhalen van andere bloggers in je achterhoofd: “Na een tijdje werd ik zo succesvol dat…”. Maar hoe lang is ‘een tijdje’? Een maand? Een jaar?

Het begon steeds meer op dat laatste te lijken, want met de AdSense-advertenties haalde ik hooguit een paar euro per maand binnen. De verhoudingen tussen bezoekers en advertentie-inkomsten is ook compleet zoek, want zelfs als je duizenden bezoekers per maand hebt zijn de inkomsten verwaarloosbaar – en zo ver was ik nog lang niet. Sterker nog: dat ‘tijdje’ is nog steeds niet gekomen.

Identiteitscrisis

Rebels

Ik moet toegeven: ik heb lange tijd geen idee gehad wát Go For Launch nu precies was. Aanvankelijk had ik vaag het idee dat het een beetje rebels moest worden: al het ruimtevaartnieuws is altijd zo positief, terwijl het lang niet altijd rozegeur en manenschijn is. Elon Musk is geen god en lult regelmatig uit zijn nek, Galileo heeft heel veel belastinggeld verkwanseld, en NASA weet al ruim een decennium niet wat het nou eigenlijk wil.

Dat wilde ik opschrijven, een beetje schoppen tegen alle rainbows and unicorns want niemand anders deed het. Ik weet niet of ik het meteen journalistiek wil noemen, maar tegendraads was het in ieder geval.

Dat werkte niet.

Fans opbouwen

Voor zo’n houding moet je fans opbouwen en dat bleek vrijwel onmogelijk – zeker ook omdat ik niet zo goed wist hoe dat moest.

Later heb ik me gericht op achtergronden, meer achtergronden bij het nieuws zodat je snapt hoe iets nou precies zit. Dat bleek ook lastig te zijn, en na een tijdje kwam ik tot de conclusie dat ik een stap terug moest zetten om te zien hoe ik lezers kon bereiken.

Google was de enige, meest voor de hand liggende optie, dus ik zette alles op alles om SEO te schrijven. Dat deed inderdaad wel iets met mijn bezoekcijfers, maar nog steeds veel te weinig om het de moeite waard te maken.

Na een tijdje schakelde ik over van Nederlands naar Engels. Ik redeneerde dat ik daar meer potentieel bezoek mee kon trekken, ondanks de gigantische concurrentie op internationaal gebied.

Veel tijd steken in een website en daar geen resultaat voor terugzien demotiveert zo erg dat je uiteindelijk vanzelf minder gaat schrijven. Waarom zou je, als toch niemand het leest?

Verdienmodel

Ook over mijn verdienmodel had ik slecht nagedacht. Uiteindelijk moest Go For Launch winst gaan maken, en ik redeneerde dat dat vanzelf zou gebeuren als de bezoekers kwamen. Met advertenties begon ik na een paar maanden, en ik hoopte dat die me uiteindelijk rijk gingen maken. Verder dan dat had ik nog niet gedacht.

Dan komt de tijd om de conclusie te trekken: al die mensen met hun succesverhalen, daar hoor ik niet tussen. Ik weet niet waarom; misschien is het gewoon een kwestie van geluk of pech, want aan het harde werk heeft het zeker niet gelegen.

Of toch wel?

Had ik niet alles op alles moeten zetten om Go For Launch toch een succes te maken? Fulltime eraan moeten werken, actief adverteerders benaderen, SEO-cursussen moeten volgen?

Misschien is bloggen wel alles-of-niets, en red je het niet als je het ‘gewoon erbij’ doet. Maar wie of je die investering wel terugverdient? Ik in ieder geval niet.

Lessen trekken

Je kunt niet falen zonder te groeien, en gelukkig heb ik van het ‘falen’ van Go For Launch een paar dingen geleerd die ik nu ook toepas op mijn andere sites, FijneDagVan.nl en RansomwareVerwijderen.com, die gelukkig wél redelijk goed draaien.

1. Ken je identiteit

Go For Launch had lang geen identiteit. Ik had niet duidelijk voor ogen wie ik wilde aanspreken en waarom, en wat ik nu precies wilde zeggen. Dat is in de loop der jaren ook meerdere keren veranderd. Onlangs ben ik een nieuwe site begonnen, RansomwareVerwijderen.com, waarbij ik van tevoren goed heb nagedacht wat ik wilde doen, en dat werpt zijn vruchten af – zowel in metrics als in mijn plezier in het maken.

2. Denk na over je verdienmodel

Advertenties werken niet. Niet alleen zijn ze een belediging voor je lezer (adblockers zijn volkomen terecht!), maar je verdient er ook bijna niks aan – waarom blijven we hiermee doorgaan? Met mijn andere website, FijneDagVan.nl, zijn we sinds kort een partnerprogramma begonnen waarmee we meer in een maand verdienen dan met advertenties in een jaar. Ook RansomwareVerwijderen.com krijgt een alternatief verdienmodel. Donaties zijn een optie, maar ik ben van plan ook met premium-artikelen te gaan werken.

3. Let op je concurrentie

Ruimtevaartfans zijn over het algemeen goed in Engels en lezen dan ook sneller internationale websites. SpaceNews.com en Space.com hebben echter redacties waar je niet mee kunt concurreren. Ik had, en heb nog steeds, geen idee wat ik méér kan bieden dan die sites.

4. Een blog blijft een goed visitekaartje

Commercieel gezien mag Go For Launch dan wel niet succesvol zijn, het is wel een ijzersterk visitekaartje. Ik toon ermee aan dat ik wel degelijk veel van ruimtevaart weet, en ik heb al vaak gemerkt dat me dat ingangen bezorgt bij andere opdrachtgevers of media. Die kijken niet naar je cijfers, maar naar de inhoud – en die is gelukkig nog wél heel goed.

5. Ga niet uit van winst/succes

Je kunt hopen dat een blog succesvol wordt, maar ik zou het persoonlijk nooit meer doen in de hoop er (in de toekomst) van te kunnen leven. Als dat ooit gebeurt lijkt me dat geweldig, maar dat is niet meer het doel dat ik nastreef. Doe het als hobby, visitekaartje, of om je expertise uit te werken, dan is eventueel succes altijd mooi meegenomen.

6. Laat je niet gek maken door succesverhalen

Natuurlijk schrijven bloggers en media niet over mislukkingen. Startups die over de kop gaan of blogs die niet van de grond komen zijn niet interessant, dat gouden idee dat wereldberoemd wordt wél. Het demotiveert om te lezen hoe een willekeurige oetlul met een suf idee rijk kan worden terwijl jij zwoegt op kwaliteit die niks oplevert – maar die berichtgeving is niet gebalanceerd. Laat je daar niet gek door maken.

En nu?

Ik blijf doorgaan met Go For Launch. Ik heb de domeinnaam toevallig deze week weer een jaar verlengd – voor die twee tientjes kun je het ook niet laten. Ik blijf gewoon bloggen, af en toe als hobby als ik daar zin in heb, maar ik heb me erbij neergelegd dat ik er niet rijk van ga worden. Misschien dat anderen dat wel worden – maar makkelijk is het niet.



Dit artikel is een bewerkte versie van een stuk dat eerder verscheen op het weblog van Tijs Hofmans.