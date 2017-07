De NOS maakt voor elk evenement een eigen app

Voor de afgelopen Tour de France kwam de NOS met een speciale Tour-app. En vervolgens ook met een aparte app voor het EK vrouwenvoetbal. En er gaan er meer komen: “We gaan de app waarschijnlijk inzetten voor alle sportevents die enkele weken duren en waar wij rechten en beelden van hebben.”

Het is een nieuwe loot aan de NOS-stam: speciale apps voor evenementen. In juli was de eerste te downloaden: een app om de Tour de France te volgen. Daarna volgde een app die puur en alleen gevuld wordt met videobeelden van het EK vrouwenvoetbal. “Het is een zogeheten white-label app”, vertelt Lara Ankersmit, hoofd digitaal van de NOS. Dat houdt in dat de app een vaste basis heeft, die makkelijk verbouwd kan worden voor een bepaald evenement, met een eigen look & feel. “De Tour de France was het eerst event waar wij klaar voor waren. Vanaf dat moment kunnen wij relatief makkelijk de app inzetten voor volgende events. En na de Tour kwam het EK vrouwenvoetbal.”

De kans is dus groot dat de NOS meer van dit soort apps voor specifieke evenementen zal lanceren. “We gaan de app waarschijnlijk inzetten voor alle sportevents die enkele weken duren en waar wij rechten en beelden van hebben. Dus bijvoorbeeld het WK voetbal volgend jaar.”

Louter video

Opvallend is dat de app louter bestaat uit video. In de app voor de Tour zijn geen routekaartjes, klassementen en nieuwsberichten te vinden. En ook in de EK-app zoek je tevergeefs naar uitslagen, standen en nieuwsberichten. “Het is nu echt een video-app”, vertelt Ankersmit, “ waarmee wij een video-ervaring willen geven en kijken hoe wij die kunnen optimaliseren. Of we meer gaan toevoegen aan de app is nu nog niet bekend. Wij hebben hem echt gemaakt als video-app en afhankelijk van succes, feedback en gebruik zullen wij hem wel of niet uitbreiden.”

De EK-app is inmiddels bijna tienduizend keer gedownload en de Tour-app rond de veertigduizend keer.