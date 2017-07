Snapchat verliest het van Instagram in de media

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over de strijd tussen uitgevers en Facebook/Google en over podcasts.

De strijd tussen uitgevers en Facebook/Google

Amerikaanse uitgevers willen blok vormen tegen Facebook en Google (New York Times)

Amerikaanse krantenuitgevers willen gezamenlijk één blok gaan vormen om zo beter te kunnen onderhandelen met de internetbedrijven Facebook en Google. Ze vragen officieel toestemming aan het Amerikaanse congres om zo samen sterk te staan en meer te kunnen eisen van de internetreuzen.

Een interessante stap in een strijd die natuurlijk al enkele jaren bezig is. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa. Het probleem is dat het hier in Europa gaat om veel meer kleine uitgevers en dat we letterlijk verder af staan van bedrijven als Facebook en Google

Uitgevers verschuiven hun focus van Snapchat Stories namelijk steeds meer naar Facebooks Instagram (Stories). Vorige week deelde ik al een artikel over de stappen die de BBC zet op dit vlak, maar Digiday laat zien dat het overal gebeurt.

Zelf denk ik dat Snapchat op dit moment (in Nederland) nog steeds heel interessant is om middelbare scholieren te bereiken. Er zijn geen harde cijfers, maar zover ik kan beoordelen, is Snapchat nog steeds razend populair op scholen (nouja, nu even niet, want het is vakantie). Tegelijkertijd is het ontzettend lastig om mensen op Snapchat te bereiken en sowieso voor veel uitgevers niet de doelgroep waar ze op focussen.

Over podcasts

Dit is een erg tof initiatief: Podchaser wil de ultieme podcastdatabase worden waarin je nieuwe podcasts kunt ontdekken. De makers zeggen dat ze hun dienst opbouwen vanuit de wensen van makers en luisteraars. Ik ben heel benieuwd! Vooral ook hoe ze omgaan met niet-Engelstalige podcasts.

Of kan ik hem beter podcast-listener noemen…

Anyway: Nick Quah is de man achter podcastnieuwsbrief Hot Pod (tip!). Peter Kafka interviewde hem voor de podcast Recode Media en da’s zeker de moeite van het luisteren waard! Het gaat onder meer over podcaststatistieken en verdienmodellen.

En tot slot nog dit

De vertical video-strijd is nog steeds niet afgelopen. Quartz zet weer een belangrijke stap op dit vlak, wat je kunt zien als winst voor de aanhangers van dit videoformaat.

Het was te verwachten: social media willen allemaal de rechten hebben om clips van het WK 2018 te publiceren (livestreams zijn wat te hoog gegrepen, gok ik). In de VS zouden zowel Facebook, als Twitter, als Snap tientallen miljoenen hebben geboden aan rechthebbende Fox. Waarschijnlijk worden dit soort onderhandelingen ook buiten de VS gevoerd of gaan ze gevoerd worden. Het is in sommige landen immers het belangrijkste sportevenement dat er is (als je meedoet…).

