Zomerboekentip van Menno Bosma: In cold blood

Tijdens de zomervakantie heeft menigeen eindelijk weer eens tijd om een goed boek te lezen. Maar welk boek? DNR vroeg enkele mensen: welk boek moeten journalisten deze zomer lezen? Vandaag Menno Bosma, bestuurslid van de Stichting Verhalende Journalistiek. Hij adviseert In Cold Blood van Truman Capote: een knappe combinatie van waarheidsvinding en meeslepend schrijven.

Sommige genres beginnen met een aarzelende tremolo, maar de verhalende journalistiek begon een halve eeuw geleden met een paukenslag: In Cold Blood van Truman Capote. Ik had het boek nog nooit gelezen en vond het een professionele plicht om dat wel te doen, maar begon er met niet al te hoge verwachtingen aan, want kon deze klassieker zo veel later zijn faam nog waarmaken? De verhalende journalistiek had zich nadien toch flink ontwikkeld?

Duizelingwekkende details

Capote combineert het lastigste van de journalistiek, waarheidsvinding, met het lastigste van de literatuur, meeslepend schrijven. En gebruikt daarbij een duizelingwekkende hoeveelheid details, beschrijvingen, beelden en karakteriseringen. Landschappen, personen, situaties: alles wordt even nauwgezet ingekleurd.

Schriften vol moet Capote na die zes jaar research hebben gehad (al maakte hij geen aantekeningen; hij had zelf een methode ontwikkeld om direct na een gesprek de inhoud ervan te reproduceren). Maar nergens in het boek verdwaal je in al die beschrijvingen of heb je het gevoel dat er een bak met feiten over je wordt uitgestort: alles staat in dienst van het verhaal. ‘Dáárom deed ie het’, denk je naar aanleiding van een veelbetekenend detail, of ‘dát verraadt ze’. Als het een film was – en daar heeft In cold blood veel van weg – zou je zeggen: ontstellend goed gemonteerd.

De vlieg aan de muur

Kun je een boek over een zo bekende moord (iedereen weet dat hij opgelost is, wie het gedaan heeft en hoe het met hen afliep) nog spannend maken? Ja, dat kan. Capote begint door je de dag van de moord in alle rust te laten doorbrengen met het vermoorde gezin. Dat deel loopt door tot het moment dat de vier nietsvermoedend naar bed gaan. Meteen daarna beland je in de rouwende dorpsgemeenschap, om vervolgens de jacht op/de vlucht van de moordenaars mee te maken. Pas op driekwart van het boek wordt onthuld wat er die nacht precies is gebeurd. Het boek is daarmee geen whodunnit maar een howdidithappen. En ook dat houdt je op het puntje van je stoel.

Capote hanteert de vlieg-aan-de-muur-techniek: hoewel hij vrijwel overal bij was (hij arriveerde een paar dagen na de moord en woonde uiteindelijk zelfs de executie bij), is hij nergens in het boek aanwezig.

Qua perspectief schiet het verhaal alle kanten op. Dan weer ben je bij het vermoorde gezin, dan weer bij de moordenaars, dan weer bij de mensen die jacht op ze maken. Je leert iedereen kennen en begrijpen.

Alle hoofdpersonages zijn gelaagd: niemand is puur goed of slecht. Je snapt na afloop zowel de mensen die de moordenaars gevoelig noemen als degenen die hen kil vinden. Bijfiguren worden kort maar raak geschetst. Een dominee is ‘een uit een boek van Dickens weggelopen, zalvende, jolige hel-en-verdoemenis-redenaar’. Het schrijftalent van Capote spat van de pagina’s af zonder af te leiden of vermoeiend te worden.

Meesterwerk

In cold blood is een meesterwerk. Het boek heeft de tand des tijds probleemloos doorstaan. Het is een must-read voor zowel schrijvers als journalisten, maar vooral voor degenen die die twee ambachten willen combineren.

Meesterwerken hebben de vervelende eigenschap dat ze de schrijvende lezer danig kunnen ontmoedigen. Maar daar ligt de verkeerde veronderstelling aan ten grondslag dat je het gelezene zou moeten kopiëren. Laat die illusie meteen varen. Gebruik het boek daarentegen als inspiratiebron om iets totaal nieuws neer te zetten. Net zoals Truman Capote deed.