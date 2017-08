Beste premier, hier een noodkreet vanuit de ZZP

Alain Verheij schrok zich rot toen hij net begon als freelancer. In Nederland zijn nu meer dan een miljoen ZZP-ers. Die hebben geen pensioen en wel enorme administratieve plichten. Tijd voor een brief aan de volgende premier. (€, Blendle)

Beste premier (die waarschijnlijk Rutte-3 gaat heten), dit is een briefje van een theoloog over ingewikkeld arbeidsrecht. Dat is dus niet direct mijn expertise, maar aan de andere kant: ik heb er wel dagelijks mee te maken. Dat ik dit schrijf is dus min of meer vergelijkbaar met het feit dat u in een kerk op de kansel mocht staan: u hebt er niet voor geleerd, maar kunt dan nog wel dagelijkse praktijkervaring met religie hebben. Fair enough.