Conferentie: De staat van Nederland

Speciaal voor journalisten van alle nieuwsredacties organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op dinsdag 3 oktober 2017 voor de achtste keer het kennissymposium De Staat van Nederland: Terug naar de feiten.

Dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen en de journalistieke agenda aan te scherpen. Topwetenschappers zullen miljoenennota en (eventueel) regeerakkoord toetsen aan de feiten, blinde vlekken aangeven, en ideeën leveren voor de journalistieke agenda van het najaar. Ook zullen er verhaalideeën voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden aangereikt.

We hopen u net als andere jaren weer in grote getale te begroeten.

De voorlopige sprekerslijst belooft weer veel:

Prof. dr. Kim Putters , directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) , over de sociale staat van Nederland.

, aan de , over de gevolgen van digitalisering, automatisering en robotisering voor de Nederlandse arbeidsmarkt in een internationaal perspectief. Prof. dr. Naomi Ellemers, hoogleraar Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, over de vermeende voordelen van diversiteit en het gebrek aan best practices.

Alle relevante thema’s komen aan bod: De energietransitie, diversiteit en integratie, de staat van de rechtstaat en van de democratie, de aanstaande belastinghervorming, Europa, de formatie, vast werk in een flexibele arbeidsmarkt, circulaire economie, vrouwenemancipatie.

Hoe staan we er op deze terreinen voor, in vergelijking met enkele jaren geleden en in internationaal perspectief? Wat is er terechtgekomen van de voornemens van de overheid? En hoe reëel zijn de nieuwe beloften in het kader van formatie en Prinsjesdag?

Kortom: een dag waar verslaggevers, chefs, freelancers, columnisten en (eind)redacteuren snel en efficiënt op veel terreinen hun nieuwsblik kunnen aanscherpen en ideeën voor nieuwe verhalen kunnen opdoen. We zijn er zeker van dat net als afgelopen jaar deze input weer breed terug te vinden zal zijn in het nieuwsaanbod van de komende maanden.

De Staat van Nederland 2017

Datum en tijd: Maandag 3 oktober van 09.00 – 17.00 uur

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

Meer informatie en aanmelding op de website van het Expertisecentrum Journalistiek.