De beste producties van Nederlandse media deze zomer

op door Toolschool

Toolschool maakte een selectie van de mooiste, beste, meest bijzondere online producties die de Nederlandse media deze zomer publiceerden. Een recap dus. Toolschool vertelt ook wat er zo goed aan is aan elke productie. Watch & learn.

Daar gaan we!

Een waanzinnige reconstructie van hoe één verroest draadje de halve Randstad kon platleggen (NRC)

Deze productie van NRC is het toonbeeld van online journalistiek. Los van de vorm: het verhaal leest als een thriller (hoe kón dit gebeuren!?) en is alleen al daarom een aanrader. Maar dan de vorm. Het gaat mis om 4.19 uur. Boem. Alles op zwart. Langzaam maar zeker wordt het lichter. Lees vooral verder.

Longread over hoe Lowlands startte als trendsettend muziekstadje in de polder (NRC)

Nog eentje van NRC dan. 25 jaar Lowlands in een longread met terugblikjes op ieder jaar. Met archiefbeelden, interviewtjes op camera en knoppen waarbij je naar edities kunt navigeren. Die zien er ook nog eens fancy uit. Een enorme productie die wij nog niet hebben uitgelezen en waarop we dus terugkeren. Klik hier om te lezen en kijken!

Rob Wijnberg schoof aan in Een Podcast over Media en ging los op de NOS (Een podcast over media)

Heeft iemand deze aflevering gemist? Rob Wijnberg was te gast bij Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth om te praten over zijn hobby: de NOS. Daarin fileert hij de NOS (ten onrechte, wat ons betreft) en gelukkig krijgt hij tegengas van Klöpping. Luisteren!

Even over die podcast in het algemeen: het is leuk om naar geouwehoer van twee succesvolle en disruptieve mediamakers te luisteren.

Kijken, kijken, niet kunnen kopen. De overspannen woningmarkt uitgelegd door NOS op 3 (NOS)

Het Lab van de NOS dropt eens in de zoveel tijd een special. Half juni kregen we uitgelegd waarom de woningmarkt in de Randstad oververhit is. Een sterk verhaal in een strakke opmaak zonder poespas. Een scrolly met tekst, kaartjes, video. De vorm ondersteunt het verhaal, dat qua lengte ideaal is (gewoon eens níet 10.000 woorden). Kijken dus.

Millennialgalore op de camping met Tim den Besten en Casper Sikkema (VICE)

Tim den Besten heeft deze zomer een online interviewprogramma waarbij hij dicht op z’n gasten zit. Letterlijk en figuurlijk. Een soort moderne en snelle versie Villa Felderhof. Het is een snappy format waarbij ook de diepte wordt ingegaan. Sikkema zegt bijvoorbeeld dat hij de dienaar van de millennials is. Kijk zelf maar.

Een stukje visualisatie naar de mensen tóe. NOS op 3 over sprinten in de Tour (NOS)

Gemist hoe Sagan in de sprint een elleboogstoot uitdeelde aan Cavendish? NOS op 3 maakte een duidelijke visualisatie. Ook niet-wielerkenners moeten deze uitleg snappen – en dat is de kracht van deze visualisatie. Kort, kleurrijk en bovenal duidelijk.

Online wielertalkshow WielerFlits Live: strakke show over koers (Wielerflits)

Deze talkshow bestaat al langer, maar wij spotten ’m deze wielerzomer. Toegegeven: het is er een voor liefhebbers. Maar hij is fijn: kalm, geïnformeerd en met grote namen als gasten. Zo blijf je niet op de oppervlakte, maar gaat het (vaker dan bij Dione) alleen over het wielrennen.

(PS: Heel cool en niet vanzelfsprekend: deze zomer reist een WielerFlitsjournalist het peloton achterna in de grote rondes.👏)

AD-journalisten Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam maken video tijdens en na etappes (AD)

Tijdens de Giro gestart, nu nog steeds bezig: het online (na)praatprogramma ‘In het wiel’. De mannen praten de laatste kilometers van de rit live vol, analyseren de etappe en (en dit is leuk, want de NOS zendt alleen de Tour volledig uit) gaan reacties halen bij de renners. Kijk en geniet.

Een ander memorabel stukje wielerjournalistiek was ook deze column van Zonneveld.

