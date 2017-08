Debat: de Bubbel van het Binnenhof

De waarheid is op het Binnenhof een speelbal van politici, voorlichters, journalisten en campagnestrategen. Een debat in Nieuspoort over de vraag wat er beter zou kunnen in de Haagse kaasstolp.

Traditionele pers, voorlichting en politieke campagnes blijken tegenwoordig machteloos tegenover leugens en halve waarheden. Trump en de Brexit-campagne maakten daar dankbaar gebruik van. Wat is daartegen te doen vanuit de Haagse kaasstolp? En zijn journalisten, spindoctors en campagnestrategen eigenlijk zelf niet schuldig aan de situatie?

In een volle en vrolijke avond worden verslaggevers en voorlichters een spiegel voorgehouden. Lukt het hen een goed antwoord te vinden op factfree politics?

Sprekers:

Joost Vullings – politiek duider NOS en auteur van het boek: de Kinderen van Pim

Datum: maandag 18 september

Tijd: 19:30 uur – 21:30 uur

Locatie: Nieuwspoort, Den Haag

Kosten: € 7,50 inclusief drankje in de pauze

Meer informatie op de website van Nieuwspoort.