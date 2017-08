Debat: Hoe moeten media verslag doen van terreur?

Op maandag 11 september vindt een debat plaats in De Balie te Amsterdam over hoe de vraag hoe media verslag moeten doen van terreur. Met onder meer Marcel Gelauff (NOS), Pieter Klein (RTL Nieuws) en Inge Vrancken (Het Journaal).

David van Reybrouck stelde onlangs op de Correspondent dat nieuws over aanslagen niet alleen terroristen in de kaart speelt – zo krijgen ze tenslotte roem en erkenning – maar ook nog eens bijdraagt aan groeiende angst en paniek in de samenleving. Na iedere aanslag lijkt de roep om anders te berichten over aanslagen luider te worden. Uit een online peiling van NRC dit jaar bleek dan ook: lezers willen minder nieuws over terroristische aanslagen.

Maar ‘minder nieuws’, wat betekent dat precies? Met hoofdredacteuren en opiniemaker bespreken we de keuzes die zij maken bij het samenstellen van nieuws en hoe zij vinden dat de media adequaat kan reageren op aanslagen. Moet de media zich terughoudend opstellen, of is het adagium: informeren, hoe gruwelijk ook?

Onder andere Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS), Pieter Klein (hoofdredacteur RTL Nieuws), Hassan Bahara (journalist bij de Volkskrant), Arendo Joustra (Hoofdredacteur Elsevier) en Inge Vrancken (hoofdredacteur Het Journaal bij de VRT Nieuws) zullen spreken over de keuzes die zij maken bij het samenstellen van nieuws en hoe zij vinden dat de media adequaat kan reageren op aanslagen. Rob Trip, presentator van het NOS achtuurjournaal, leidt de avond.

Media moeten ons informeren over wat er gebeurt in de wereld, dat staat buiten kijf. Maar op welke manier kun je het publiek zo goed mogelijk informeren, zonder angst te zaaien? Met welk doel worden pushberichten verstuurd, en valt een onthoofdingsvideo van IS ook onder informatievoorziening? Kortom: Hoe beslissen media wat wel, en wat juist niet uit te zenden tijdens en na een terroristische aanslag?

Datum en tijd: maandag 11 september 2017, 20:00 – 22:30 uur

Plaats: De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

