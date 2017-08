Debat: Klimaatverandering in de media

Op maandag 11 september vindt in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger een debat plaats over hoe de media berichten over klimaatverandering. De organisatie is in handen van OneWorld.

In 2016 besteedden alle grote Amerikaanse nieuwszenders samen nog geen 50 minuten aan klimaatverandering, één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hoe is het in Nederland en Vlaanderen gesteld met de berichtgeving over het klimaat? Is dit bij ons ook een onderbelicht thema, of neemt met het opwarmen van de aarde ook de aandacht hiervoor toe? En hoe wordt de klimaatdiscussie weergegeven in de media?

Verreweg de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de huidige klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt, een klein aantal accepteert die conclusie echter niet. Worden deze andere geluiden wel genoeg, of juist teveel, gehoord? Verwacht een verhitte discussie tussen klimaatwetenschappers, -activisten en -critici en ontdek welke redactionele en journalistieke overwegingen aan klimaatverslaggeving vooraf gaan.

Bart Verheggen is universitair docent klimaatverandering en aardwetenschappen aan Amsterdam University College. Daarnaast houdt hij zich bezig met klimaatcommunicatie en neemt hij actief deel aan het publieke klimaatdebat, waarin hij vooral een wetenschappelijk gefundeerde stem wilt laten horen.

Barbara Debusschere is Chef Wetenschap bij de Morgen, waar zij probeert moeilijke onderzoeken over wetenschap op een eenvoudige, maar interessante en kritische manier te vertalen voor haar lezers. Barbara schrijft onder andere over ecologie & klimaat.

Marianne Zwagerman is schrijver, columnist (BNR) en opiniemaker (De Ochtend, BNR en WNL). Haar specialisaties zijn innovatie, de (publieke) omroep, kranten, journalistiek, internet en sociale media. Ook laat zij zich uit over het klimaat: als klimaatoptimist plaatst zij kritische kanttekeningen bij het klimaatbeleid.

Datum en tijd: maandag 11 september 2017, 20:00 – 23:00 uur

Plaats: Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC te Amsterdam

Meer informatie op de website van Pakhuis De Zwijger.