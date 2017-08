Debat: Moeten journalisten de wereld veranderen?

Moeten journalisten bijdragen aan maatschappelijke verandering? Of doen ze slechts verslag van wat er gebeurt in de wereld? Een debat in De Balie met twee Pulitzer Prize-winaars.

Journalisten en maatschappelijke verandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder journalisten immers geen Panama Papers of Dieselgate. Maar wat zijn de knelpunten voor onderzoeksjournalisten bij het najagen van verhalen die machtige partijen uitdagen? En wat zijn de grenzen van de journalistiek in het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering? In hoeverre is een journalist verantwoordelijk voor de impact en gevolgen van zijn publicaties? En hoe en wanneer geven verslaggevers informatie aan partijen die dingen kunnen repareren die kapot zijn in de maatschappij? Tot slot: hoe krijg je je verhaal bij de juiste mensen?

In De Balie spreken we over de rol van journalistiek in social change met twee Pulitzer Prize-winnaars: onderzoeksjournalist Ian Urbina van The New York Times en Gerard Ryle, directeur van de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Aan de hand van zijn Outlaw Ocean series zal Ian Urbina spreken over zijn maatschappelijke rol als onderzoeksjournalist. Vervolgens gaat hij in debat met Gerard Ryle. Ryle zal, gebaseerd op zijn ervaringen met de Panama Papers, ingaan op de verhouding tussen onderzoeksjournalistiek en social change.

Ian Urbina heeft grote bekendheid gekregen met zijn Outlaw Ocean serie, een reeks reportages waarin hij de wetteloosheid van de zee aankaart. In de serie adresseert hij dagelijkse maar illustere praktijken op internationale wateren: piraterij, milieuvervuiling, moord, het gebruik van ongereguleerde, private veiligheidstroepen en zelfs slavernij. Urbina’s baanbrekende artikelen zijn gepubliceerd in o.a. The New York Times, The Guardian en Harper’s en kaarten vele sociale en maatschappelijke kwesties aan – van slavernij binnen de visserij tot de illusie van “schone” energiecentrales.

Gerard Ryle is directeur van de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een internationaal netwerk van onderzoeksjournalisten. Na publicaties als LuxLeaks en SwissLeaks was ICIJ in 2016 verantwoordelijk voor de publicatie van de Panama Papers. Deze documenten leggen een wereld bloot van belastingontwijking, belastingfraude en illegale belastingpraktijken. De publicatie van deze papers hebben een hoop teweeg gebracht: betrokkenen moesten verantwoording afleggen, belastingautoriteiten startten belangrijke onderzoeken en er werd een begin gemaakt met nieuwe wet- en regelgeving.

Datum en tijd: maandag 18 september om 19.30 uur

Plaats: De Balie te Amsterdam

Voertaal: Engels

Meer informatie op de website van De Balie.