Een avond over VN-hoofdredacteur Joop van Thijn, 20 jaar later

Joop van Tijn was een legendarische hoofdredacteur van Vrij Nederland. Op 12 september wordt in De Balie nog eens teruggeblikt op de goede oude tijd.

Joop van Tijn was als hoofdredacteur van Vrij Nederland jarenlang een gevreesd en gevierd journalist. Maar Van Tijn was groter dan Vrij Nederland alleen. Als Van Tijn belde, nam je op. Gezagsdragers spraken bij interviews Van Tijn aan met excellentie, in plaats van andersom. En liefhebbers herinneren zich nog het ketsen van de biljartballen, de krakende parketvloer en de sigarenrook bij Welingelichte Kringen in Arti et Amicitiae – een legendarische voorloper van de nu alomtegenwoordige talkshows. Twintig jaar na het overlijden van Van Tijn brengt De Balie nog één keer Welingelichte Kringen terug met een avond over de persoon en erfenis van Van Tijn en de staat van de hedendaagse journalistiek.

Met o.a:

Een gesprek met gevierd interviewer Antoinnette Scheulderman (LINDA, VK Magazine) over de interviews van Van Tijn en de kunst van het interview.

Harry van Wijnen was één van de vaste tafelheren bij Welingelichte Kringen; hij blikt terug op de talkshow en de man Van Tijn.

Hans Wiegel (VVD-prominent) werd meerdere malen geïnterviewd door Van Tijn en noemde dat vaak “een heerlijk steekspel”. Wiegel spreekt met Marc Josten (hoofdredacteur Medialogica) over de wisselwerking tussen politiek en journalistiek.

De avond staat onder leiding van Coen Verbraak en Yoeri Albrecht, beiden jarenlang werkzaam bij Vrij Nederland.

