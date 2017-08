Google gaat nieuwssites aan abonnees helpen

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer met cijfers over het online mediagebruik en hoe online media steeds meer inzetten op video.

Zo scoren Nederlandse media online

Tot een jaar of vijf geleden werd het online bereik van Nederlandse media gemeten door de STIR. Toen hun onderzoek stopte, was het plots lastig om het online bereik van Nederlandse media te vergelijken. Het onderzoek van VINEX, dat de opvolger moest zijn, was ondermaats. Alleen thuisgebruik op desktop werd gemeten in een tijd waarin mobiel belangrijker was dan desktop als het gaat om online bereik. Inmiddels is het onderzoek van VINEX wel op niveau en dook Piet Bakker in de cijfers.

Goed om er rekening mee te houden dat VINEX niet daadwerkelijk elk bezoek meet, maar een representatief onderzoek doet waarop het zijn cijfers baseert.

En als we toch over cijfers hebben: dit doet de wereldbevolking op social media (Digiday)

Als je nog niet genoeg grafieken hebt gezien na het lezen van het stuk van Piet Bakker, dan moet je zeker dit artikel van Digiday checken. Een verzameling van vijf grafieken over het social media-gebruik, waarbij de focus een keer niet op mensen uit één land ligt, maar op de hele wereldbevolking.

Zijn Facebook en Google voor uitgevers het grote kwaad of de grote redders?

In de mediawereld lijkt iedereen er het over eens: Facebook en Google zijn het grote kwaad. Ze jatten al het advertentiegeld uit de markt en hebben met hun algoritmes teveel macht over het publiek dat je bereikt. Tegelijkertijd zijn Facebook en Google de partijen die een onmisbare bijdrage leveren aan het bereiken van je publiek en het realiseren van bereiksgroei. Iets met haat en liefde die dicht bij elkaar liggen.

Het idee dat de Amerikaanse internetbedrijven in de toekomst nog meer macht krijgen is de grote angst van veel uitgevers. Maar zou het niet ook een oplossing kunnen zijn voor hun grootste probleem: het gebrek aan geld dat je online kunt verdienen met nieuws?

Ik schrijf er deze week mijn column op Numrush over.

Dat ik er juist nu over schrijf is niet voor niets. Facebook probeert uitgevers terug te winnen voor Instant Articles door betaal- en registratiemogelijkheden toe te voegen. En deze week werd bekend dat ook Google uitgevers wil helpen om te zorgen dat mensen een (digitaal) abonnement nemen op een mediatitel via de zoekmachine. Ik ben heel benieuwd naar hoe dit er in praktijk precies uit gaat zien en vooral of het werkt.

De verschuiving naar video houdt niet op

Al jaren zie je in de media een verschuiving naar video. We zagen hoe lokale kranten plots video’s gingen produceren, we zagen media een YouTube-strategie ontwikkelen en we zagen hoe media opeens vol inzetten op Facebook Video.

En de ontwikkeling zet door. De veelgeprezen Amerikaanse site Mic.com, die zich richt op een jongere, hoogopgeleide doelgroep, gooit het roer om. De focus verschuift verder van tekst naar video. En daarbij vallen slachtoffers, want de site gaat reorganiseren en 25 mensen verliezen hun baan.

Reddit. Het is de basis voor een heel groot deel van alle memes op internet, en het is een site die voor velen vooral oogt als een ondoorgrondelijk forum met heel veel tekst. Maar dat gaat veranderen. De site heeft een hele berg investeringsgeld opgehaald en wil verder groeien. Een visueler design en meer aandacht voor het delen van video zijn de basis voor het Reddit van de toekomst. De grote vraag is natuurlijk of de hardcore Redditers hier op zitten te wachten…

Als mensen op zoek gaan naar nieuws zoeken ze ook meer en meer naar beeld, ook op hun mobiel. YouTube speelt daar slim op in en voegt (in ieder geval als test) een breaking news-sectie toe aan zijn site en app. Zover ik weet nog niet in Nederland, maar dat lijkt me een kwestie van tijd…

Vorige keer besteedde ik al aandacht aan de start van Facebook Watch, het videoplatform van Facebook. Toen werd er nog vooral geschreven over het platform zelf, deze week valt er meer te lezen over de content. Poynter sprak met vier Amerikaanse uitgevers over wat zij maken voor Facebook Watch en vooral ook waarom.

Wil je Elgers leestips elke zondag als nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je dan je dan hier aan.