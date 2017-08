Hoe zet ik mijn eigen nieuwsbrief op?

Een aantal jaar geleden had het nog vreemd geklonken: ‘Ik heb mijn eigen nieuwsbrief.’ Zoiets is toch alleen bedoeld voor grote organisaties en instellingen? Maar steeds meer individuen sturen (twee)wekelijks een overzicht van interessante artikelen, bloemlezingen van hun activiteiten en lijstjes met tips. Hoe zet je snel en eenvoudig een goede nieuwsbrief op?

Begin dit jaar heb ik voor mijzelf een zestal projecten bedacht. Ik wil mijzelf dwingen om projecten waar ik al een tijdlang tegenaan hik, af te ronden. Een van die projecten liep niet helemaal zoals ik had verwacht. Geen inspiratie, geen motivatie, geen resultaat. En op een verloren moment – terwijl ik mijn mailbox doornam – drong het tot me door: ik wil ook een eigen nieuwsbrief opzetten.

En uiteindelijk leidde dat tot mijn eigen nieuwsbrief. Op 12 mei heb ik de eerste editie van Klikdinges verzonden.

Op het moment dat het idee van een eigen nieuwsbrief doordrong, nam ik de voorgaande edities van andere journalisten door.

Het is een heel aantrekkelijk idee om direct bij je vakgenoten in hun inbox te belanden. Ik ging aan de slag om een eigen nieuwsbrief op te zetten. Hoe moeilijk kan het zijn? Spoiler: supereenvoudig.

Hoe zet je een nieuwsbrief op?

Toevallig gebruiken de meeste nieuwsbrieven die ik volg Revue als dienst. Ik heb nog naar andere oplossingen gekeken zoals Mailchimp, maar het betaal model van Revue sprak me enorm aan.

Je betaalt namelijk niet alleen voor de features, maar voornamelijk voor het aantal abonnees. Hoe waardevoller jouw nieuwsbrief is, hoe meer je ervoor betaalt. Klinkt eerlijk. En zodra je betaalt, heb je alle features binnen handbereik.

Mijn tip: maak accounts aan bij meerdere diensten. Bekijk naar de verschillende betaalmodellen en beslis wat het beste voor jou werkt. En zodra je een conceptversie van je eerste nieuwsbrief hebt gemaakt, kun je een voorbeeld naar je eigen mailadres sturen. Dan kun je ook het uiterlijk van deze nieuwsbrieven goed beoordelen.

Tips

Even puntsgewijs een aantal overwegingen en lessen na het opzetten van mijn eigen nieuwsbrief.

Bedenk goed waar jouw nieuwsbrief over gaat. Vooral niche-onderwerpen doen het goed: Een nieuwsbrief gaat juist om het aanspreken en behouden van een selecte groep geïnteresseerden. Ik heb gekozen voor datajournalistiek en interactieve manieren van verhalen vertellen. Daarom ook de naam Klikdinges. Een goede nieuwsbrief is persoonlijk. Dus spreek lezers zoveel mogelijk aan op een informele toon. Ik vertel in elke nieuwsbrief iets buiten de journalistiek. Twin Peaks is gaaf, ga dat kijken. Hier is een leuke video over battlerap. Lees dit boek. Durf dingen van buiten je werkleven te delen. Wat wordt het format van jouw nieuwsbrief? Maak een aantal vaste onderdelen. Ik begin sinds kort met een intro (dit kun je verwachten), daarna Mijn Afgelopen Twee Weken, waarin ik vertel wat ik op werk heb meegemaakt. Toffe Klikdingesen is een verzameling van artikelen en interactives, en Dit Heb Je Mogelijk Gemist is een verzameling van random dingen die ik tof vind. Elke week dezelfde opzet, zodat het geen rommeltje wordt. Je kunt na een paar edities schaven aan je toon en format. Vraag om feedback, en kijk hoe jouw nieuwsbrief nog beter kan. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn intro’s dus nog duidelijker en korter gemaakt. Ook heb ik mijn toon iets teruggeschroefd, want… Ik kreeg feedback op mijn eerste nieuwsbrief. ‘Je schrijft alsof je onder de drugs zit’, en ik was inderdaad nogal enthousiast. Een van de leuke features van Revue is dat lezers ook kunnen reageren op een editie. De meeste reacties krijg ik op stukken die dicht bij mijzelf liggen, of waar ik interactie zoek met lezers. Verwerk die feedback, reageer op je lezers. De gesprekken met lezers zijn een van de meest onverwachte en toffe dingen die uit deze nieuwsbrief zijn voortgekomen. Ik heb nog geen idioot groot lezersbestand. Op moment van schrijven tel ik 143 subscribers, en 3 unsubscribers. Probeer je nieuwsbrief op alle mogelijke plekken te pluggen, zonder dat het gênant wordt. Verwijs mensen via je website naar de nieuwsbrief, stuur af en toe via Twitter een linkje, en gooi je nieuwsbrief in specifieke LinkedIn-groepen. Verder moet het ook vooral via-via groeien. Voordat je je nieuwsbrief gaat versturen: hoe regelmatig ga je dit doen? Eens per week gaat me niet lukken. En eens per maand voelt niet regelmatig genoeg. Dus het werd een tweewekelijkse nieuwsbrief. Bedenk voor jezelf wat een goede balans is tussen hoeveel je aankunt en wat je lezers van je verwachten.

De nieuwsbrief aan de achterkant

Wellicht denk je dat een nieuwsbrief technisch enorm ingewikkeld is, maar dat valt mee. Hieronder een aantal screenshots van Revue aan de achterkant.

Nadat je een aantal instellingen hebt gedaan, is dit je belangrijkste scherm. Hier tik je de nieuwsbrief en kun je hem naar je abonnees versturen. Via een handige plugin kun je artikelen bewaren en later in je nieuwsbrief slepen.

Nadat je je nieuwsbrief hebt verstuurd, kun je in eerdere edities je statistieken bekijken. Weet je niet hoe goed jouw statistieken zijn? Revue heeft hier een blog gepubliceerd over de gemiddelden.

Je kunt jouw lezersbestand ook nog doornemen. Wie zijn er geabonneerd op jouw nieuwsbrief? Per lezer kun je zelfs een historie ophalen van hoe goed/slecht hij/zij die nieuwsbrief leest.

En per nieuwsbrief kun je ook allerlei statistieken ophalen. Welke links zijn veel aangeklikt? Welke lezers hebben veel links geopend? Met deze cijfers kun je eventueel jouw nieuwsbrief nog verder aanscherpen. Zie je dat bepaalde links nauwelijks worden geopend? Misschien moet je overwegen om dat soort artikelen niet meer te tippen.

Uiteindelijk is het vooral een kwestie van doen. Met een nieuwsbrief kun je veel collega’s en geïnteresseerden aan jouw naam binden. Als ik mijn lezersbestand doorneem, zie ik veel bekende én onbekende namen. Via de comments kom ik in gesprek met mensen die ik anders nooit zou spreken. En ik bouw aan mijn naam. Je hebt er een nieuwsbrief over, dus je moet wel dé expert op dit gebied zijn.

De grap is dat als je regelmatig over een onderwerp schrijft, je vanzelf de expert op dat gebied wordt. Dus maak een nieuwsbrief en claim je expertise.

Wil je de nieuwbrief van Jerry Vermanen nooit meer missen? Meld je dan aan voor Klikdinges.