Mediacongres Vlaanderen-Nederland: innovaties & markante evoluties

Op dinsdag 5 september vindt een congres plaats in Brussel over media-innovatie in de Vlaamse en Nederlandse journalistiek.

Hoe zien topsprekers als Sven Gatz en Gert Ysebaert media-innovatie in de journalistiek? Welke onmogelijke veranderingen zijn al begonnen? En is er ook in Vlaanderen nood aan een Stimuleringsfonds voor de Journalistiek? Op dinsdagnamiddag 5 september verneemt u er alles over op het Vlaams-Nederlands Mediacongres, georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Deze keer in Brussel.

Datum: 5 september Tijd: 14:00 – 17:30 uur Kosten: €10 Locatie: de Buren, Leopoldstraat 6, Brussel

Meer informatie op de website van de Buren.