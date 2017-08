Quiz: De slimste journalist van Nederland 2017

Donderdag 28 september organiseert het Stimuleringsfonds ‘De slimste Journalist 2017’, dé quiz voor iedereen die betrokken is bij de Nederlandse journalistiek. Uitgevers, journalisten, onderzoekers, studenten en politici strijden zij aan zij om de titel Slimste Journalist van 2017. Ook wordt de nieuwste Stand van de Nieuwsmedia gepresenteerd.

Welke journalist zat er achter die ene spraakmakende onthulling, wat zijn de actuele bereikcijfers van kranten en omroepen en welke journalistieke innovatie had de meeste impact het afgelopen jaar? Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek nodigt iedereen die betrokken is bij de Nederlandse journalistiek van harte uit om 28 september de strijd met elkaar aan te gaan tijdens de quiz De Slimste Journalist 2017.

Update van de stand van zaken

Onder leiding van nieuwslezer Jeroen Overbeek en onder het genot van een hapje en drankje geven we je tijdens de quiz een update van de stand van zaken in de journalistiek. Dat doen we op basis van de cijfers van De Stand van de Nieuwsmedia, eigen onderzoek en de actualiteiten.

De Stand van de Nieuwsmedia

De quiz De Slimste Journalist is onderdeel van De Stand van de Nieuwsmedia. De Stand van de Nieuwsmedia brengt cijfers over aanbod, inhoud en het gebruik van nieuws samen op één platform. Tijdens de quiz geven we je een update van de stand van zaken in de Nederlandse journalistieke sector én testen we je kennis van het afgelopen nieuwsjaar.