VVOJ-Jongerencafé: onderzoek in de sport

Onderzoeksjournalistiek in de sport is het thema van het VVOJ-Jongerencafé op maandag 11 september. Welke verhalen liggen voor jou als jonge journalist voor het oprapen?

Belastingontduiking door Ronaldo, gesjoemel met transfers en corruptie in de atletiek. Sportjournalisten leken lange tijd voornamelijk liefhebbers, maar onderzoeksjournalistiek en sport gaan de laatste jaren steeds beter samen. Kom maandag 11 september het VVOJ-Jongerencafé in Utrecht, met twee van die andere sportjournalisten.

Marco Knippen werkt als sportjournalist voor Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, IJmuider Courant). Knippen deed doping- en corruptie-onderzoek in de Keniaanse atletiek en werd Sportjournalist van het Jaar 2015. Hij berichtte als eerste over afwijkende bloedwaarden bij Nederlandse atleten. Knippen is betrokken bij de internationale klokkenluiderssite SportsLeaks.

Pieter Zwart werkt als journalist bij Voetbal International en maakt gebruik van data om zijn verhalen te maken. Hiermee maakt hij analyses van wedstrijden. Ook dook hij in de jaarverslagen van Ajax om te kijken hoe de club functioneert, kenmerkend voor het werk van de nieuwe generatie sportjournalisten. Zwart won daarmee een Mercur in de categorie Belofte van het Jaar. Hij maakt ook analyses voor Ziggo Sport.

Locatie: Willem Slok, Korte Koestraat 2, Utrecht

Aanvangstijd: 19.30 uur

Aanmelden op de website van de VVOJ.