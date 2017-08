De rudimentaire landbouw in Uganda en die in het gesofisticeerde Nederland zijn elkaars uitersten. Toch is juist Amsterdam de uitvalsbasis bij uitstek voor een vakblad voor Ugandese boeren. (€, Blendle)

Op z’n dooie akkertje ploegt de os een droog zanderig perceeltje om. De boer loopt op blote voeten door de voor om de houten ploeg in bedwang te houden. Stof verzamelt zich in het zweet op zijn voorhoofd.