Podcasting in Nederland

Wat is de staat van podcasting in Nederland?

Voor Numrush maakte ik deze maand een korte podcastserie over de staat van podcasting in Nederland. Ik sprak met makers en bedrijven die bezig zijn met podcasting over wat zij doen en welke ontwikkelingen ze zien. En ook al ontbreken harde cijfers, het gaf een aardig beeld van hoe het medium er voor staat en wie welke rol speelt (of kan spelen) in het Nederlands podcastlandschap. Uiteraard ging het ook over verdienmodellen.

Voor deze podcastserie sprak ik met Michiel Veenstra (3FM), Botte Jellema (freelance radiomaker), Tim de Gier & Anne Janssens (Dag en Nacht Media) en Sjors Frölich (BNR Nieuwsradio). Deze vier interviews zijn helemaal gratis en voor niks terug te luisteren. Dat kan door je in je favoriete podcast-app te abonneren op Rush Talk; daarnaast vind je de vier afleveringen ook op Soundcloud.

Snapchat lijkt het goed te doen als nieuwsmedium

Snapchat blijkt een prima plek om jongeren te bereiken met nieuws

Dankzij het succes van Instagram Stories denkt een groot deel van de wereld dat Snapchat dood is. Ja, de dienst heeft het een stuk zwaarder door het succes van Instagram, maar de gebruikers zijn niet massaal weggelopen. Sterker nog: voor zover ik kan inschatten (actuele cijfers over de leeftijd van gebruikers zijn er niet) zijn het de oudere gebruikers die ook pas een jaar of twee geleden instapten, die weg zijn gegaan, terwijl het gebruik onder jongeren nog steeds groeit. Juist de kerndoelgroep van Snapchat waar het ooit mee begon, jongeren (lees: scholieren en studenten), gebruiken de app nog massaal.

En dat is precies de doelgroep die veel nieuwsmedia graag willen bereiken, maar die zo ontzettend lastig te bereiken is. Snapchat kan een oplossing bieden. En dan in het bijzonder Snapchat Discover. Dat is de plek waar een select aantal grote mediamerken korte video’s en artikelen kunnen aanbieden. De focus lag daar altijd op entertainment, maar nu durft Snapchat het aan om ook nieuwsmedia daar een plek te geven.

NBC News maakt ‘Stay Tuned’ op Snapchat Discover en in de eerste maand bereikte dat 29 miljoen unieke kijkers, waarvan meer dan de helft onder de 25 was!

CNN gaat ook nieuws brengen via Snapchat Discover

Naast NBC News gaat ook CNN het proberen op Snapchat Discover: The Update. Eén keer per dag maken ze een update waarin de belangrijkste headlines worden samengevat en bij Breaking News wordt er uiteraard extra content gedeeld.

Ik zou het zelf razend interessant vinden om te kijken of Nederlandse nieuwsmedia op Snapchat Discover jongeren kunnen bereiken. De NOS maakt bijvoorbeeld al ruim twee jaar dagelijkse nieuwsupdates via Snapchat, maar hiervoor moet je de NOS eerst zelf gaan volgen. Discover is bij iedere gebruiker een standaard onderdeel van Snapchat, wat zorgt voor een heel groot potentieel bereik, maar helaas biedt het bedrijf nog geen enkel Nederlandse medium toegang tot dit platform.

Snapchat gaat net als Facebook televisie maken

Dat Snapchat hier mee bezig is, wisten we al langer: het bedrijf wil net als Facebook originele videoseries maken. Het bedrijf gaat samenwerken met bijvoorbeeld NBC, BBC en Vice voor de productie hiervan. De video’s zullen meer lijken op televisie dan we gewend zijn van Snapchat met een paar belangrijke verschillen tot opzichte van televisie. Ten eerste duren afleveringen slechts enkele minuten (lang voor Snapchat, maar veel korter dan tv natuurlijk); ten tweede zijn de video’s uiteraard verticaal.

Medium experimenteert met nieuw verdienmodel voor auteurs

Medium laat gebruikers bepalen hoeveel auteurs betaald krijgen

Publicatieplatform Medium verandert continu van strategie. Het zoekt naar een nieuw verdienmodel voor kwaliteitscontent, maar dat blijkt ontzettend lastig te vinden. Advertenties heeft Medium al lang geleden afgezworen, dus het experimenteert nu met allerlei vormen van betaalde content.

Het nieuwste experiment is razend interessant (ook al heb ik mijn twijfels bij hoe succesvol het gaat zijn). Je kunt bij Medium namelijk een abonnement nemen voor 5 dollar per maand om toegang te krijgen tot de content die achter een paywall zit. Bij Medium kan iedereen gratis artikelen publiceren, maar als je geld wilt verdienen moet je onderdeel worden van de paywall.

Voor de verdeling van de inkomsten onder de auteurs gaat Medium meten hoe vaak gebruiker een artikel hebben geliket. Al dekt liken niet meer helemaal de lading: je kunt een stuk namelijk applaus geven. Een heel interessant idee, want het geeft gebruikers controle over wie ze vinden dat hun geld zou moeten krijgen. De vraag is echter wat het gevolg is voor auteurs en de soorten artikelen die ze schrijven. Ik ben razend benieuwd!

En tot slot nog wat stof tot nadenken

Twintigers lezen nieuws liever dan dat ze video kijken

Waar media zich massaal focussen op het maken van video om een jonger publiek te bereiken, blijken twintigers liever een artikel te lezen dan video te bekijken. Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center.

Het verschil is overigens klein en het is een Amerikaans onderzoek, maar het levert desondanks een aantal interessante inzichten op.

Is platform wel de juiste term voor techbedrijven die digitale media domineren?

Het feit dat we diensten als YouTube en Facebook vaak omschrijven als platform voor content, zorgt voor een bepaalde perceptie van deze diensten/bedrijven. En dat heeft negatieve gevolgen, betoogt een onderzoeker van Microsoft Research. Zelf heb ik mijn mening nog niet gevormd na het lezen van dit stuk, maar het geeft in ieder geval stof tot nadenken…

