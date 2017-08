De Britse Maddy Savage werkte tien jaar bij de BBC, voordat ze podcast The Stockholmer oprichtte. Om haar programma te financieren, zoekt ze actief naar sponsors. (€, Blendle)

Waar gaat jouw podcast over?

“Ik interview de meest inspirerende en innovatieve stemmen in de Zweedse hoofdstad. De meeste items gaan over de start-up-, tech-, design-, cultuur- en wellness-scene. Er komen veel ondernemers voor in mijn podcast.”