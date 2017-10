De beloftes, de adviezen en de feiten…Wat moet het nieuwe kabinet doen?

De verkiezingsleuzes hebben geklonken, de formatieadviezen zijn ontvangen en de inkt van het regeerakkoord ligt hoogstwaarschijnlijk al te drogen. Met een nieuw kabinet in aantocht organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op dinsdag 3 oktober het symposium De Staat Van Nederland. Terug Naar De Feiten.

De raadgevers van de formatieperiode illustreren deze dag hun tips aan de regering. De directeuren van het Centraal Plan Bureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) en negen topwetenschappers van diverse universiteiten over hun adviezen, het gewenste beleid en de feiten.

Samen scherpen we de agenda voor het journalistieke najaar. En richten we het vizier. Want wat waren de beloftes? Wat de adviezen? En vooral wat zijn de harde feiten waarmee het kabinet te rekenen heeft?

Locatie: Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

