Een kijkje in de toekomst: augmented-reality-journalistiek en een interactief hoorspel voor je slimme speaker

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over een BBC-experiment met de Amazon Echo en de journalistieke mogelijkheden van Apple-innovaties.

Op dit moment vindt in Amsterdam de IBC plaats: dé internationale vakbeurs voor professionele audio- en videotechnologie. In de grote hallen van de RAI kun je je vergapen aan de nieuwste studiotechnieken, camera’s, radio-apparatuur en wat al niet meer.

Mensen die gek zijn op dit soort technologie kijken hun ogen uit, maar ik word eerlijk gezegd een beetje cynisch als ik door die hallen loop. Het gaat namelijk vooral om wat er technisch allemaal wel niet kan en te weinig om wat de meerwaarde is voor het publiek. Wat hebben journalisten nodig om hun verhaal indrukwekkender te maken? Hoe bereik je je publiek überhaupt anno 2017?

Uiteraard is dat niet waar zo’n beurs om draait, maar ik merk aan mezelf dat dat wel is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik kan mijn ogen uitkijken als ik over de IBC loop, daar niet van. In mijn achterhoofd krijg ik echter vooral het beeld van veel te dure systemen die worden gekocht omdat de IT/techniek-afdeling zich heeft laten overtuigen dat alles nog sneller, beter en mooier wordt. Dat terwijl er niet eerst is gekeken waar makers nu werkelijk behoefte aan hebben om hun publiek te bedienen. Technologie moet een middel zijn, geen doel.

Met deze kleine overpeinzing wil ik jullie graag deze leestips intrekken. Ook die gaan over nieuwe technologische mogelijkheden, over innovatie. Maar ik probeer vooral te kijken naar wat dat uiteindelijk betekent voor datgene wat mediamakers (kunnen) maken.

Dit keer onder meer aandacht voor:

Een razend-interessant experiment van de BBC met interactieve audio

De journalistieke mogelijkheden van augmented reality

Hoe we tien jaar geleden dachten over de toekomst van de journalistiek

Dit is het interessantste radio-experiment van het jaar

De BBC heeft een interactief hoorspel gemaakt voor de Amazon Echo

Toen ik augustus een viertal podcasts heb opgenomen over de staat van podcasting in Nederland, heb ik het ook veel gehad over wanneer iets radio is en wanneer een podcast. De conclusie was dat de podcast ook maar een term is, die we gebruiken bij gebrek aan beter. Er is niet één vorm voor podcasts, net zoals er niet één vorm voor radio is. Podcasts zijn uiteindelijk eigenlijk een vorm van radio, het is on-demand-radio.

Ik weet dat 3FM-dj (en podcaster) Michiel Veenstra eigenlijk wel af zou willen van de term podcast. Sjors Frölich van BNR Nieuwsradio ziet podcasts als onderdeel van de toekomst van radio, waarin in on demand en gepersonaliseerde afspeellijsten een rol spelen. Ook het gebruik van slimme speakers zoals de Amazon Alexa en Google Home komen daarbij om de hoek kijken.

In Nederland zijn die speakers nog niet relevant, omdat de persoonlijke assistenten waar ze op draaien geen Nederlands spreken. In Engelstalige landen zijn er al wel heel veel huishoudens die er één hebben. En daarom heeft de BBC geëxperimenteerd met de mogelijkheden hiervan voor radio/podcasts/on demand audio. Daarbij hebben ze slim gebruik gemaakt van de interactieve component. Het apparaat kan een vraag stellen en als luisteraar kun je daarop antwoorden.

Het resultaat is het meest interessante experiment dat ik dit jaar heb gezien op radiogebied: een interactief hoorspel. Een betere naam is er eigenlijk (nog) niet voor. Of het groot gaat worden? Geen idee. Of dit vraagt om meer experimenten? Daar ben ik van overtuigd!

Lees over het BBC-experiment op Digiday.

Wat je moet weten over de aankondigingen van Apple

De aankondigingen van Apple bekeken van het perspectief van uitgevers

Het kan je niet ontgaan gaan: Apple heeft afgelopen dinsdag een aantal nieuwe producten gepresenteerd. Achteraf ging het vooral over de prijs van de iPhone X. Apple wil duidelijk maken dat deze iPhone niet voor iedereen is, maar daar denken gebruikers anders over. Zij willen het topmodel voor een normale prijs en vinden de huidige prijs belachelijk, lijkt de algehele reactie.

Door de prijs sneeuwt echter de aankondiging zelf onder. Apple brengt drie nieuwe iPhones uit met ongelofelijk veel rekenkracht aan boord en ook nog eens fantastische camera’s. Zeker de iPhone X met dubbele camera inclusief beeldstabilisatie biedt mogelijkheden voor journalisten die fotograferen en filmen met hun mobiel – ook wel mojo’s genaamd.

Ook zijn de toestellen geoptimaliseerd voor augmented reality (waarover zometeen meer). NiemanLab zet de aankondigingen op een rij, maar dan wel vanuit het perspectief van een uitgever.

Augmented reality in de journalistiek: Dit is het moment om te beginnen

Samen met de iPhone 8 en iPhone X komt Apple ook met een software update voor de iPhones die mensen al hebben. En het is inmiddels al jaren zo dat die vernieuwingen stiekem belangrijker zijn dan de nieuwe hardware die Apple maakt. Ook met iOS 11, dat woensdag uitkomt, is dit het geval. Apple introduceert dan namelijk ARKit, dat indrukwekkende augmented-reality-toepassingen mogelijk maakt op een iPhone. In mijn ogen de belangrijkste innovatie afkomstig is van Apple; zelfs veel belangrijker dan de iPhone X.

Wat je in de journalistiek kan met augemented reality? Dat lees je in mijn artikel op Numrush.

Kunnen we veranderingen in de journalistiek zien aankomen?

Voorspellingen over de journalistiek: tien jaar later

Ik zal eerlijk zijn: ik ben vrij goed in roepen dat ik denk dat bepaalde ontwikkelingen belangrijk gaan zijn en waar die toe gaan leiden. Deze nieuwsbrief zit er vol mee. Tegelijkertijd ben ik ook altijd eerlijk dat de toekomst niet te voorspellen is en dat ik mijn uitspraken ook maar gewoon baseer op een combinatie van keiharde feiten en gevoel.

Niemand kan de toekomst voorspellen. Op geen enkel vlak. Dus ook niet in de journalistiek en media. En juist daarom vind ik tof als er wordt teruggekeken op voorspellingen. Tien jaar geleden dachten krantenhoofdredacteuren nog dat print belangrijkste manier zou blijven om nieuws te lezen (of was het meer ijdele hoop van ze…). En ook de opkomst van nepnieuws wordt toen al voorspeld.

In dit artikel van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wordt een hele rij voorspellingen gecheckt. Heel leuk en leerzaam om te lezen!

En tot slot moet je deze vijf artikelen eigenlijk ook nog even lezen

