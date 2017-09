Het machtigste bedrijf op de online advertentiemarkt komt met een adblocker

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over podcasting en Facebooks videoplatform Watch.

Op 14 juni 2015 verstuurde ik mijn eerste nieuwsbrief naar 48 mensen. Hij was een stuk korter dan deze en nog niet op thema’s gegroepeerd, maar qua onderwerpen is er eigenlijk maar weinig veranderd. Het ging over online video en de rol van Facebook daarin en over podcasting. Onderwerpen die ik ook vandaag bespreek in mijn nieuwsbrief. Je kunt mijn eerste nieuwsbrief hier teruglezen.

Deze week heb ik mijn honderdste nieuwsbrief verstuurd naar 549 mensen. En ik heb het met je over:

De staat van podcasting (ja, alweer)

Hoe Google een einde wil maken aan irritante advertenties

Een update over Facebooks videoplatform Watch

De staat van podcasting (een vervolg…)

Wat Facebook ons kan vertellen over Nederlandse podcastluisteraars

Vorige week deelde ik mijn column over de staat van podcasting in Nederland met jullie. Daarin haalde ik het gebrek aan data over de Nederlandse podcastmarkt al aan. Toevalligerwijs kwam Bob den Hartog slechts enkele dagen later met dit onderzoekje op de proppen. Hij onderzocht via Facebook wie de Nederlandse podcastluisteraars nu eigenlijk zijn.

Vijf grafieken over de staat van podcasting in de VS

Vergelijk vooral even het onderzoekje van Bob den Hartog met de rijke hoeveelheid data die er is over de Amerikaanse markt. In dit artikel van Digiday zie je onder andere grafieken die laten zien dat podcastluisteraars met de tijd steeds meer gaan luisteren. En dat zegt denk ik veel over de kracht van het medium.

Onderzoeksbureau Nielsen maakt Podcast Insights

Onderzoeksbureau Nielsen is in de VS onder meer bekend van de kijkcijferrapporten die ze leveren. Ze doen tegenwoordig ook onderzoek naar podcasts. En Nielsen concludeert in zijn Podcast Insights onder meer dat de helft van de Amerikaanse huishoudens podcastfans zijn. De helft!

The Daily trekt gemiddeld 750.000 luisteraars per dag

De luistercijfers van de grote dagelijkse nieuwspodcasts in de VS laten duidelijk zien hoe populair podcasts zijn. The Daily van The New York Times bereikt dagelijks zo’n 750.000 luisteraars. Concurrent Up First van de NPR bereikt in een gemiddelde week een miljoen verschillende mensen.

Het artikel waar dit instaat is trouwens eigenlijk een nieuwsbrief over podcasting: Hot Pod. Een leestip voor iedereen die bezig is met podcasting! Je kunt je hier abonneren.

Google komt met adblocker voor Chrome

Google voert een dubieuze strijd tegen irritante advertenties op internet

Mijn column over media-innovatie die ik schrijf voor Numrush gaat deze week over de online advertentiemarkt. Waar advertenties met de jaren steeds irritanter zijn geworden, lijkt dat nu te veranderen. Google, dat een heel groot deel van de wereldwijde online advertentiemarkt in handen heeft, dwingt via zijn eigen webbrowser Chrome af wat voor soorten advertenties websites tonen.

En zo bereiden uitgevers zich voor op Google’s adblocker

Uitgevers reageren nog niet woedend op Google’s plannen, maar ze zetten er wel verschillende vraagtekens bij.

En dit gebeurt er bij Facebook Watch

Dit is er te zien op Facebooks videoplatform Watch

In Nederland krijgen we nog maar weinig mee van wat er gebeurt op Facebooks videoplatform Watch, omdat Facebook zich op dit moment focust op de VS. Daar zie je dat inmiddels een heleboel grote uitgevers exclusieve programma’s voor Watch hebben gelanceerd. Er doen meer dan 30 partners mee. Ondertussen kan nog niet iedereen in de VS hun video’s bekijken, want voor gebruikers wordt Watch langzaam uitgerold. Het kan dus ook nog wel even duren voordat we iets gaan horen over resultaten.

Uitgevers proberen programma’s op Facebook Watch te verkopen aan adverteerders

Inkomsten uit de midroll-advertenties die Facebook gaat tonen, zijn niet genoeg voor uitgevers. Zonder ook maar concrete cijfers te kunnen delen, zijn ze al bezig met het verkopen van branded shows aan bedrijven.

Tot slot nog wat extra leesvoer

Een interessant interview met Ev Williams van Medium over de vele veranderingen in het verdienmodel van zijn platform.

Google roept media op te gaan experimenteren met kunstmatige intelligentie. (Zie ook mijn eerdere column daarover.)

Wat interessante cijfers over de Britse online nieuwsmarkt.

