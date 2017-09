Lezing: Gerard van Westerloolezing met Anne Hull

Op 2 november komt de Amerikaanse journalist Anne Hull van The Washington Post naar Amsterdam om in Pakhuis de Zwijger de Gerard van Westerloolezing te geven. Ze zal vertellen over de reportage die ze schreef over het drama van de orkaan Katrina.

Hoe kun je zelfs een klein nieuwsbericht verhalend maken? Dat is een kunst die Anne Hull (The Washington Post) beheerst. In dit verhaal van slechts 900 woorden, waarover ze de Gerard van Westerloolezing zal uitspreken, wist ze met een subtiele spanningsboog en sprekende details het drama van de orkaan Katrina invoelbaar te maken.

Ze maakte het verhaal in slechts zes uur tijd. Hoe is ze te werk gegaan? Welke tools zette ze hiervoor in? Ze deed jarenlang ervaring op bij grotere narratieve projecten, hoe heeft ze die kennis ingezet om dit verhaal met maximale vertelkracht te brengen?

Anne Hull geeft op donderdag 2 november de Gerard van Westerloolezing, die de Stichting Verhalende Journalistiek jaarlijks organiseert als eerbetoon aan een van de grondleggers van de verhalende journalistiek in Nederland, Gerard van Westerloo.

Datum en tijd: Donderdag 2 november, 20.00u. (inloop vanaf 19.30u.)

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Tickets: Kaartjes zijn nu te koop in op de website van de Stichting Verhalende Journalistiek.