Masterclass: De toekomst van pensioenen

Hoe ziet de toekomst van de pensioenen eruit? Over die vraag organiseert Masterclasses Financiële Journalistiek op 10 oktober een masterclass.

Het pensioenstelsel moet anders, want de dekkingsgraden blijven laag en de discussie over de eerlijke verdeling van het geld houdt aan. Maar hoe precies moet het anders, daarover zijn politieke partijen en sociale partners het niet eens. Op deze masterclass bespreken we de nodige stelselwijziging en de effecten van reeds ingezette veranderingen. We gaan in op de voornemens van politiek en SER. En we bekijken de situatie met de blik van de pensioenbestuurder. Zijn al die veranderingen ook uitvoerbaar?

Deelname aan deze workshop kost 175 euro excl. btw. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.

Locatie: Den Haag, SER

Datum en tijd: 10 oktober 2017, 9.00-17.00 uur

Kijk voor het programma en aanmelding op de website van Masterclasses Financiële Journalistiek.