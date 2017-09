Podcast: MediaMatters met Gerard Timmer (BNNVARA)

De kop is eraf! In de allereerste uitzending van MediaMatters was Gerard Timmer algemeen directeur van BNNVARA te gast bij Bert Kok en Rick van Dijk. Naast het laatste medianieuws, werd er ook nog gepraat met Steve El-Sharawy van de Finse media start-up EzyInsights!

Het programma ‘MediaMatters’ wordt elke eerste donderdag van de maand, van 15:00 tot 16:00 uur, live uitgezonden op New Business Radio en wordt naderhand ook als podcast beschikbaar gesteld. ‘MediaMatters’ wordt gepresenteerd door Rick van Dijk en Bert Kok.