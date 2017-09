Studenten én School voor Journalistiek: Haal het beste uit jezelf

Volgens de nieuwste Keuzegids HBO is de opleiding journalistiek van de Hogeschool Utrecht niet best. Student Alexander Hendriks vindt dat studenten zelf meer initiatief moeten nemen. Maar de opleiding moet dat ook meer stimuleren, zodat de Utrechtse School voor Journalistiek weer hét instituut voor journalistiek talent van Nederland wordt.

Er zijn al veel woorden aan vuil gemaakt. Op Facebookpagina’s, in de HU-bestuurskamers en ook bij De Nieuwe Reporter: de kwaliteit van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Met de beoordelingen van de Keuzegids HBO van dit jaar zijn de dagen waarin de School voor Journalistiek (SvJ) de meest prestigieuze journalistieke school van ons land was officieel voorbij.

Als student aan deze school zit ook ik vol frustratie. Bureaucratie en mismanagement zijn een groot deel van de vele problemen waardoor de school van binnenuit bloedt. Deze waren er ook al toen ik vijf jaar geleden mijn eerste stappen zette op de Padualaan 99.

De handvatten

Desalniettemin is het als student een teken van zwakte om je moeite met de studie en toekomstige baanperspectief volledig te wijten aan de kwaliteit van de opleiding. Meedenken en kritisch zijn, is altijd één weg naar voren, maar dingen aanpakken is dé weg naar voren.

Ondanks haar gebreken reikt de SvJ haar studenten namelijk wel de handvatten aan om een degelijke of zelfs uitzonderlijke journalist te worden. Dit gaat alleen niet gebeuren als je in het eerste jaar zegt: ‘Ik word voetbalverslaggever’. Om vervolgens vier jaar met de armen over elkaar te zitten, hopend dat het je aan komt waaien.

Allereerst kun je deze kansen vinden in de docenten van buitencategorie. De zeldzame exemplaren die met vakkennis en oprechte interesse voor studenten iedereen verder kunnen helpen. Dat gaat vaak verder dan alleen een tentamen halen. Een kleine greep uit mijn leermeesters zijn Wilbert van der Heijden, Remko van Broekhoven, Daan Westerink en Carien Touwen. Voor de nieuwe lichting aspirant-journalisten zullen dit andere namen zijn. Maar feit blijft dat zij geen zetje in de rug kunnen geven als het initiatief niet bij de student ligt.

Mogelijkheden maken

Hiernaast zijn er de mogelijkheden buiten de opleiding om. Mogelijkheden die je als student zelf moet scheppen. Zo ben ik voor mijn opleiding in zes verschillende landen geweest en heb ik mijn laatste maanden in Denemarken en Rusland kunnen afronden. Zonder de SvJ was ik nooit in dit soort avonturen verzeild geraakt en had ik nooit een prachtig scala aan freelance–opdrachtgevers gehad.

Dit komt de huidige SvJ student alleen niet aanwaaien. Nu zeg ik niet dat studenten massaal een honoursprogramma moet gaan doen. Maar ga wel die documentaire maken in New York, durf die gekke minor te doen, stap met freelance activiteiten buiten je comfort zone en durf je te verdiepen. Je moed zal beloond worden.

Zelfs met alle 240 studiepunten op zak die benodigd zijn voor een bachelor journalistiek, ben je namelijk nog niet veel meer dan een matig communicatiepersoon die iets van journalistiek weet. Maar als je de kansen aangrijpt die de SvJ je aanreikt om je te ontwikkelen, kan de opleiding wel degelijk het verschil maken.

Wederzijdse zelfwerkzaamheid

Dat maakt het natuurlijk wel noodzakelijk dat de SvJ ruimte geeft voor zelfwerkzaamheid. In mijn ervaring werd ‘meer willen doen’ door docenten vaak gezien als lastig. In plaats daarvan is het tijd dat talent wordt aangemoedigd en specialisaties gevonden worden. Hierdoor wordt de SvJ van een journalistenfabriek weer een instituut voor talent.

Deze zelfontwikkeling en zelfwerkzaamheid moet niet alleen een optie worden, maar een vereiste. De SvJ is geen zoveelste opleiding commerciële economie of verpleegkunde. Er zijn andere opleidingen journalistiek, in Tilburg, Zwolle en Ede. De SvJ kan zich daarvan onderscheiden door van haar studenten te eisen dat ze het maximale uit zichzelf halen. Niet per se binnen de 240 studiepunten, maar voornamelijk daarbuiten.

Gelukkig zijn er al tientallen studenten die elke kans aangrijpen om alles uit hun studie te halen en komt er binnen de SvJ langzaam een beweging op gang die meer ruimte wil bieden aan talent. Twee ontwikkelingen die ook de apathische SvJ’er hopelijk in beweging zullen brengen.

Een wederzijdse drang naar het ontwikkelen van de student en aanmoedigen van zelfwerkzaamheid zal er voor zorgen dat de SvJ weer hét journalistieke instituut wordt van Nederland. Diezelfde School voor de Journalistiek die de ogen van deze onzekere 17-jarige jongen liet sprankelen toen die er voor het eerst binnenliep.

