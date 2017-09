Nieuwsmedia doen vaak verslag van natuurrampen alsof het oorlogen zijn. Ze omschrijven een getroffen gebied bijvoorbeeld als ‘war zone’. Vox.com maakte er een video over die de vraag oproept of dat wel een goede invalshoek is. Want dan is er ook een vijand. Maar zijn het wel de juiste vijanden waar de nieuwsmedia zich op richten?

De pijlen van de media richten zich op ‘moeder natuur’ en ‘plunderaars’. Ten onrechte. Sterker, dat kan zeer kwalijke effecten hebben. Bekijk de video hieronder maar: