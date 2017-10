2 november: Anne Hull spreekt Gerard van Westerloolezing uit

Washington Post-journalist Anne Hull werd vijf keer genomineerd en won een Pulitzer. Hull is de koningin van de subcultuur. Ze blijft het liefst lang rond hangen om een verhaal van binnenuit te vertellen. Maar op 2 november spreekt ze tijdens de Gerard van Westerloolezing over een verhaal dat in slechts zes uur tot stand kwam.

Voor haar verhalen verblijft Anne Hull vaak maandenlang bij een groep – gangs, een gezin in een armoedige buurt, of lees dit prachtige verhaal van een jongen die uit de kast komt in de Amerikaanse Bible Belt. Heeft ze haar thema en onderwerp eenmaal te pakken, dan blijft ze rondhangen bij haar hoofdpersonen tot ze hun verhaal vanuit hun perspectief kan vertellen.

Tijdens de Gerard van Westerloolezing spreekt ze over een heel klein verhaal. Een verhaal dat ze in zes uur maakte en waarin ze een oma en haar kleinzoon volgt, twee slachtoffers van de Orkaan Katrina. In 900 woorden maakt ze het drama van orkaan Katrina invoelbaar.

Tom French, die in mei nog te gast was op onze jaarlijkse conferentie, interviewde Anne Hull een paar jaar geleden al voor het Poynter Institute. Hull zegt: “Als verslaggevers willen we altijd interpreteren – met onze stemmen, met onze journalistieke taal, met ongemakkelijke terzijdes die niet bijdragen aan het verhaal en waarmee we alleen maar willen tonen aan de lezer dat we veel aantekeningen gemaakt hebben. Ik geloof dat de lezer wil dat de verslaggever uit de weg gaat. Geen lezingen, geen dikdoenerij, geen derde persoon in de kamer. Laat de mensen spreken. In hun eigen taal.”

De jaarlijkse Gerard van Westerloolezing is een eerbetoon aan een van de grondleggers van de verhalende journalistiek in Nederland. Gerard van Westerloo hanteerde bij zijn reportages vier principes: hij koos voor alledaagse onderwerpen, juist als er niets aan de hand was; hij wachtte net zo lang tot hij een compleet beeld had; hij koos ervoor om de mensen zelf te spreken (géén woordvoerders!); en zijn geïnterviewden kwamen elders niet aan bod.

