Amerikaanse uitgevers ontslaan journalisten om meer video te kunnen maken

Hoe Amerikaanse uitgevers steeds meer resources in video investeren

De toekomst van nepnieuws

De nieuwste mogelijkheden die Facebook, Twitter en Snapchat bieden

De shift van tekst naar video

Hoe vijf Amerikaanse uitgevers investeren in video

Al tien jaar geleden waren kranten bezig om te experimenteren met video, maar die experimenten vallen in het niets bij hoe uitgevers in de VS nu investeren in video. Doordat de contentconsumptie op social media steeds visueler wordt (van Snapchat tot Facebook), maken uitgevers geld vrij om video te produceren. Dat gaat bij sommige van hen letterlijk ten koste van de schrijvende redactie.

In dit artikel van Digiday krijg je een mooi beeld van welke keuzes The New York Times en BuzzFeed maken op dit vlak.

Voor livestreams kijken uitgevers weer naar Twitter

In dit hele videoverhaal spelen natuurlijk ook livestreams een belangrijke rol. Vorig jaar zagen we in de VS uitgevers massaal inzetten op Facebook Live, omdat het internetbedrijf hen daarvoor betaalde. Doordat Facebook nu vooral investeert in ‘gewone’ video en Twitter juist heel druk bezig is met livestreaming zie je volgens Digiday dat de aandacht van uitgevers verschuift.

Van nepnieuws komen we nooit meer af

Facebook claimant dat nepnieuwslabel zorgt voor 80 procent minder impressies voor nepnieuws

Afgelopen week lekte er een mail naar Buzzfeed, waarin Facebook claimt dat zijn aanpak van nepnieuws werkt. Artikelen die door een factcheck-partner van Facebook het label ‘nepnieuws’ hadden gekregen, behaalden vervolgens 80 procent minder impressies, schrijft het internetbedrijf in deze mail. Het moet echter ook eerlijk toegeven dat het vaak meer dan drie dagen duurt voordat een artikel het label krijgt; veel te lang natuurlijk.

Het echte gevecht tegen nepnieuws moet nog beginnen

Voor Numrush schreef ik een column over de toekomst van nepnieuws. Dankzij nieuwe technologie wordt het namelijk steeds makkelijker om bijvoorbeeld audio en video te manipuleren. Met alle gevolgen van dien.

What Facebook Did to American Democracy

Normaal geef ik artikelen altijd een Nederlandse titel mee, maar dit stuk van The Atlantic heeft zo’n sterke titel dat ik hem graag laat staan.

Dit lange stuk gaat niet zozeer over nepnieuws, maar over de rol van Facebook in de Amerikaanse democratie. Hét artikel dat alles op een rij zet en in perspectief plaatst, als je het mij vraagt.

Dit zijn de nieuwste mogelijkheden die sociale netwerken bieden

Facebook laat pagina’s Facebook Stories posten

Het kopiëren van Snapchat Stories in Instagram is een daverend succes gebleken, maar hetzelfde trucje werkt niet binnen Facebook. Bijna niemand gebruikt de Stories-functie daar, dus neemt Facebook maatregelen. Je kunt als gebruiker je Instagram Stories automatisch crossposten naar Facebook. Daarnaast zet Facebook de Stories-deur open voor pagina’s om Stories te delen.

Ik ben benieuwd of er (media)bedrijven zijn die hiermee gaan experimenteren. Ondanks dat niemand de Stories in Facebook gebruikt om iets te delen, zitten ze wel prominent in de app en zijn ze ook zichtbaar op de site. Als je iets post, ben je één van de weinige die daar staat. Dat biedt mogelijkheden, volgens mij.

Twitter vat tweets rond sportwedstrijden samen

Twitter is nog steeds de plek waar mensen ‘live praten’ over nieuws, sport en evenementen. Het internetbedrijf is ook al jaren bezig om te kijken hoe het die tweets nog beter kan bundelen en onder mensen hun aandacht kan krijgen (los van de ouderwetse hashtag). In de VS bundelt Twitter nu de tweets rond sportwedstijden, waarbij het probeert de meest interessante tweets via zijn algoritmes te tonen. Lijkt mij een prima aanpak, alleen een jaar of vijf te laat.

Snapchat gaat relevante informatie over locaties tonen

Snapchat gaat steeds meer doen met locaties. Eerder introduceerde het al een Snapkaart waarop je kunt zien waar je vrienden zijn en de openbare Stories van één locatie kunt bekijken. Nu gaat de app ook informatie over locaties tonen op basis van allerlei bronnen. De menukaart van een restaurant of de openingstijden van een winkel, vind je straks gewoon tussen alle Snaps. Voorlopig nog niet in Nederland overigens. Lees meer op Recode.

En dit wil ik ook nog allemaal in mijn nieuwsbrief stoppen

Facebook lanceert met zijn virtual-reality-bedrijf Oculus een nieuwe VR-bril voor 200 dollar. Nu zijn er natuurlijk al allerlei mobiele VR-brillen voor nog minder, maar daar moet je je smartphone in stoppen. De Oculus Go werkt helemaal zelfstandig (en is dus ook draadloos).

Dit zijn de nieuwe social-media-richtlijnen voor journalisten van The New York Times

Diezelfde The New York Times geeft nieuwe abonnees geen iPads meer maar slimme speakers. De krant gelooft overduidelijk dat audio ongelofelijk belangrijk wordt de komende jaren.

Opvallend en hoopgevend: jongeren zijn het meest bereid om voor online nieuws te betalen. Helaas is Nederland niet meegenomen in dit onderzoek.

De Amerikaanse on-demand-dienst Hulu investeert flink in e-sports en koopt maar liefst vier programma’s van e-sports-organisatie ESL.

