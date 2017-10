De VVOJ organiseert een masterclass SQL: Excel on steroids!

Nieuw op de jaarlijkse VVOJ-conferentie is de Masterclass SQL: voor gevorderde collega’s die hun tanden willen zetten in Structured Query Language. Dat kan op de zondag na de conferentie, met een intensieve training in kleine groepen.

Datajournalistiek wordt nóg boeiender als je met databases kunt ‘praten’. Als je ze kunt ‘interviewen’ in hun eigen taal. Die taal is Structured Query Language (SQL). Je stelt je vraag in de vorm van een korte code (query) en de database geeft je het antwoord in de vorm van een overzichtelijke tabel.

SQL wordt wel ‘Excel on steroids’ genoemd. En dat ís het ook: waar Excel begint te sputteren – bijvoorbeeld bij het samenvoegen van omvangrijke tabellen – daar begint SQL pas op te warmen. Met SQL kun je bovendien álle databases ondervragen, ook als ze niet in Excel passen of worden aangeleverd.

Inhoud masterclass

Tijdens de #VVOJ17 Masterclass SQL voor journalisten leer je hands-on hoe je datasets kunt opschonen en combineren om deze als basis voor onderzoeksjournalistieke verhalen te gebruiken.

Door data uit verschillende bronnen te combineren, kun je onderzoeksjournalistieke werk een laag dieper gaan. Bovendien kun je met SQL meerdere vragen stellen aan verschillende combinaties van tabellen. Doordat je jouw vragen en de bijbehorende antwoorden kunt opslaan, kun je gemakkelijk terugkeren naar eerder werk. Ook helpt het je jouw werkwijze te documenteren, wat leidt tot een snelle en precieze workflow.

Als je tabellen combineert met behulp van SQL, maak je een zogenoemde relationele database. Je combineert tenslotte aan elkaar gerelateerde tabellen. Behalve de vaardigheden om deze techniek in te zetten voor datajournalistieke verhalen, leert deze workshop je ook het jargon dat je nodig hebt om met data-experts samen te werken en de basiskennis die nodig is om inzicht te krijgen in hun werk.

Kosten

€95, inclusief lunch.

Voorwaarden

Om maximaal resultaat te halen uit deze masterclass, is het belangrijk dat je de training goed kunt volgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat je al enige data-ervaring hebt, en in elk geval al eerder met Excel hebt gewerkt. De training is bedoeld voor journalisten die bekend zijn met draaitabellen in Excel, en graag hun data skills willen verdiepen door SQL te leren. Mocht je geen ervaring hebben met draaitabellen, dan is de kans groot dat deze training te snel gaat en/of te ingewikkeld is. Heb je minder ervaring? Volg dan de Excel-dataworkshops tijdens de conferentie. Met die ondergrond kun je ook aanhaken bij deze masterclass.

Verder is het goed om te weten dat SQL beschikbaar is op PC, Mac en Linux computers. Het is belangrijk de vereiste software voorafgaand aan de training te installeren. In de week voorafgaand aan de masterclass ontvangen deelnemers precieze instructies over welke software geïnstalleerd dient te worden.

Belangrijk: Neem je eigen laptop mee!

Over de trainer

Crina Boros is parttime dataonderzoeksjournalist bij Thomson Reuters Foundation in Londen. Daarnaast werkt ze als freelance onderzoeksjournalist en trainer voor diverse andere organisaties, zoals de BBC, Greenpeace en het Centre for Investigative Journalism. Ze gebruikt data-analyses en statistiek als basis voor haar onderzoeksjournalistieke verhalen. Zo werkte ze onder meer aan verhalen over kartels in de Britse visindustrie, misbruik van het minimumloon en de hypocrisie van oorlogspropaganda.

Aanmelden doe je HIER.

NB: De training gaat door bij deelname van minimaal 12 personen. Je hoort uiterlijk 19 oktober of dit aantal inschrijvingen is bereikt. Reserveer dus voor die datum geen hotelovernachting voor de nacht van zaterdag op zondag als je die reservering niet kunt annuleren.

VVOJ-conferentie

Alle informatie over de VVOJ-conferentie op 3 en 4 november in Maastricht vind je op de speciale conferentiewebsite.