Deze twee experimenten van The Guardian moet je gezien hebben

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over twee toffe experimenten van The Guardian en interessante ontwikkelingen bij Spotify.

Ik begin deze week met een leuk persoonlijk nieuwtje. Komende woensdag start Netflix in Nederland namelijk met een eigen podcast. Het is sowieso tof dat een bedrijf als Netflix in podcasting stapt, maar nog toffer is dat ik ben gevraagd om de eerste aflevering te hosten.

In die eerste aflevering praat ik met Adam Curry en zijn dochter Christina over de serie Stranger Things. Op dit moment ben ik dan ook druk bezig met het bingewatchen van seizoen 2.

Dat onderbreek ik overigens met liefde om even een nieuwe serie leestips te maken. Met deze week:

The Guardian experimenteert met smarticles

Spotify deelt informatie over ons luistergedrag naar podcasts

Facebook loopt weer te kloten met zijn newsfeed

Over Stranger Things gesproken…

Netflix promoot de Stranger Things met augmented reality

Netflix zet flink in op de marketing van Stranger Things, na het succes van het eerste seizoen. En het toffe is dat ze daarbij kiezen voor het inzetten van de nieuwste technologische mogelijkheden. Samen met Snapchat maakte de streamingdienst bijvoorbeeld een hele toffe augmented-reality-ervaring.

En met een game op de Google Home

In een aantal Engelstalige landen kun je een game rondom Stanger Things spelen via je Google Home. Door “Ok Google, talk to Dustin from Stranger Things” te zeggen, verandert de slimme speakers in een walkie talkie uit de 80’s en krijg je contact met Hawkins.

Zowel deze game als de augmented-reality-ervaring, zijn natuurlijk niets meer dan manieren om zoveel mogelijk buzz te creëren rondom de serie. Het zijn beide dingen waar mensen zelf vrijwillig mee aan de slag gaan in plaats van advertenties die mensen afleiden van wat ze aan het doen zijn. Nieuwe technologie biedt die mogelijkheden en ik denk dat dit een voorbeeld kan zijn voor heel veel bedrijven.

Twee hele toffe experimenten van The Guardian

The Guardian maakt offline nieuws-app voor in de metro

In Nederland hebben we de luxe dat we bijna overal mobiel internet hebben, zelfs in het openbaar vervoer (op een paar metrotunnels na). In steden als Londen en New York zijn mensen echter soms een half uur offline op weg naar hun werk. The Guardian experimenteert nu met een app die op basis van je leesgedrag een pakketje nieuws downloadt naar je telefoon, zodat je onderweg dingen kan lezen die jou interesseren.

Kan iemand dit maken voor in het vliegtuig met longreads?

Smarticles passen zich aan wat je weet

Een ander tof experiment van The Guardian zijn de smarticles. Het idee is zeker niet helemaal nieuw, maar tot nu toe is het niemand gelukt om het goed uit te werken. Smarticles zijn artikelen die zich automatisch aanpassen aan wat je al weet. Bij een verhaal dat zich ontwikkelt verdwijnt daardoor automatisch een heel stuk achtergrondinformatie, omdat je dat al hebt gelezen. Lees je echter voor het eerst over dit nieuwsfeit, dan krijg je juist alle benodigde achtergrondinformatie te zien.

Ik ben heel benieuwd naar of het concept in de praktijk werkt. Het is in ieder geval een veelbelovend experiment.

Ondertussen bij Spotify

Spotify stopt met aanbod videocontent

Om te concurreren met andere muziekdiensten investeert Spotify niet alleen in algoritmes die toffe playlists maken, maar ook in podcasts én video. Je hoort er namelijk tegenwoordig niet bij als je geen exclusieve video van de grote Amerikaanse mediabedrijven aanbiedt (zie Facebook, zie Snapchat).

Onder meer Disney, Viacom en Vice hadden een deal met Spotify voor het aanbieden van videocontent. Echt succesvol was dat echter niet, mede omdat Spotify ook nooit echt veel moeite heeft gedaan om het goed onder de aandacht van gebruikers te brengen.

De streamingdienst geeft echter niet op en zou werken aan een nieuwe videostrategie. Het huidige aanbod wordt daarom vakkundig de nek omgedraaid, meldt Bloomberg.

Spotify vertelt wanneer mensen naar podcasts luisteren

Doordeweeks, midden op de werkdag. Dan luisteren de meeste mensen naar podcasts via Spotify. Omdat de data zich beperken tot Spotify, en we niet weten welk aandeel de dienst heeft in de markt van podcast-apps, kun je hier geen harde conclusies aan verbinden.

Desondanks zijn het opvallende cijfers, omdat ik het vermoeden had dat podcasts vooral in de spits (onderweg) worden beluisterd. Het kan natuurlijk zijn dat mensen overdag op hun werk Spotify gebruiken om te luisteren en onderweg een podcast-app, waardoor de cijfers flink vertekenen. Hopelijk gaan meer partijen dit soort data delen!

En dit wil ik ook nog onder je aandacht brengen

Mijn wekelijkse column op Numrush gaat deze week over podcastfans. En een beetje over het tragische verhaal achter de podcast ‘Mystery Show’ van Starlee Kine.

Internationale media-aandacht voor de Nederlandse journalistieke startup The Playwall: een artikel op Journalism.co.uk.

Facebook loopt weer te kloten met zijn newsfeed en test een feed waarbij posts van uitgevers niet meer in de normale feed terecht komen, maar enkel in een losse. Tenzij de uitgevers betalen natuurlijk.

Patreon, het platform dat fans en makers met elkaar verbindt via een betaalsysteem, komt met een WordPress-plugin waar je content heel makkelijk achter een Patreon-paywall kunt verstoppen.

Heb je niet genoeg aan mijn wekelijkse nieuwsbrief, dan raad ik je aan om Medianieuwbrief.nl als startpagina in te stellen. Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth delen er sinds afgelopen week dagelijks links naar het belangrijkste medianieuws.

Wil je Elgers leestips elke zondag als nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je dan je dan hier aan.