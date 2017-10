Een middag met journalist Ryan Lizza over één jaar Trump

Op zondag 5 november vertelt Ryan Lizza, Washington-correspondent voor The New Yorker, in De Balie over haar visie op het jaar van Donald Trump als president van de VS.

Het was een bijzonder moment voor Ryan Lizza, toen ze gebeld werd door Anthony Scaramucci, de directeur van de communicatie-afdeling van het Witte Huis. Hij wilde dat ze hem vertelde wie vanuit zijn afdeling naar haar gelekt had. Hij dreigde alle communicatiemedewerkers te ontslaan als ze geen openheid van zaken zou geven. Het leidde uiteindelijk tot het ontslag van Anthony Scaramucci, tien dagen nadat hij in functie was gekomen.

Over deze en andere ervaringen komt Ryan Lizza praten in De Balie op uitnodiging van het John Adams Institute. De middag wordt gemodereerd door Eelco Bosch van Rosenthal.

Datum: 5 november 2017

Tijd: 15.00 – 16.30 uur

Locatie: De Balie te Amsterdam

Meer informatie en tickets zijn te verkrijgen op de website van het John Adams Institute.