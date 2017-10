Meld nu de beste onderzoeksjournalistiek aan voor De Loep 2017

Het kan nog tot zondag 5 november: de beste onderzoeksjournalistiek aanmelden voor De Loep 2017. Deze deadline geldt voor werk dat is verschenen tot en met 31 oktober. Later werk kan natuurlijk later worden voorgedragen.

De prijs waarmee de VVOJ onderscheidende onderzoeksjournalistiek in de schijnwerpers zet, is geheel vernieuwd. De oude categorieën Tekst, Audiovisueel en Digitaal zijn vervangen door Opsporend onderzoek, Controlerend onderzoek en Signalerend onderzoek. Het platform waarop een productie is verschenen, is daarmee geen onderscheidend criterium meer. Wel reikt de jury nog steeds de Aanmoedigingsprijs uit, voor talent tot en met 30 jaar. Ook heeft de jury met ingang van dit jaar de mogelijkheid een oeuvreprijs toe te kennen.

Meer informatie over de categorieënindeling vind je in het Loepreglement 2017 op de website van de VVOJ.

Overgangseditie: april 2016 – december 2017

Een tweede grote verandering is dat De Loep voortaan het volledige kalenderjaar beslaat, van 1 januari tot en met 31 december. Dit maakt van De Loep 2017 een overgangseditie. De inzendtermijn voor de Loep 2016 liep immers al in april 2016 af.

Voor De Loep 2017 mag daarom behalve werk uit 2017 ook ouder werk worden ingezonden, dat is verschenen op of na 1 april 2016.

Avond van de Onderzoeksjournalistiek

Bij de nieuwe Loep hoort een nieuw evenement. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, in de tweede helft van maart 2018 (precieze datum volgt).

Dan wordt ook het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek 2017 gepresenteerd. Inzendingen voor De Loep maken kans te worden opgenomen in dit jaarboek.

Werk inzenden

Voor De Loep 2017 kan werk worden voorgedragen dat is verschenen op of na 1 april 2016. LET OP: de eerste deadline voor voordrachten betreft werk dat is verschenen tot en met 31 oktober 2017. Dit werk moet uiterlijk zondag 5 november om middernacht worden voorgedragen. Voor werk dat na 31 oktober 2017 verschijnt, geldt een latere datum.

Voordrachten voor De Loep 2017 kunnen worden gedaan door een webformulier in te vullen op de website van de VVOJ.