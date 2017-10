Met wat meer liefde voor online kan de NPO-app zoveel beter worden

op door Hay Kranen

De app van de NPO om televisieprogramma’s te bekijken is totaal niet gebruiksvriendelijk, stelt Hay Kranen vast. Vage teksten, wazige beschrijvingen en veel geklik om erachter te komen waar een programma over gaat. Dat moet veel beter kunnen. En is ook hoognodig om te concurreren met Netflix.

De Nederlandse Publieke Omroep wil heel graag digitaal innoveren. Ze besteden dit seizoen zelfs 60 miljoen in plaats van 20 aan online. Dat is fraai, en nodig. Maar gaan ze dat geld goed besteden?

Ik denk van niet, want de NPO neemt online eigenlijk nog steeds niet serieus. Hoezo dan? De belangrijkste manier waarop online NPO-materiaal wordt geconsumeerd is de site en de app. Die app staat op nummer 41 in de (Nederlandse) App Store van Apple, maar heeft slechts anderhalve ster en heel veel slechte recensies. Misschien komt het door de slechte beeldkwaliteit? Of door de bugs met Chromecast en Airplay?

Dat zijn concrete problemen, maar de kern ligt volgens mij dieper: een compleet gebrek aan liefde voor de inhoud.

Vergelijking met de concurrentie

Dat gebrek kun je goed zien als je de NPO-app vergelijkt met die van belangrijke concurrenten, zoals Netflix. NPO ziet Netflix als een grote bedreiging. Je zou denken dat ze er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen ontdekken dat de NPO ook geweldige programma’s heeft en hun Netflix-abonnement opzeggen. Een win-win situatie, want voor de publieke omroep kun je jezelf niet uitschrijven.

Laten we de twee eens vergelijken. We gaan door de apps van Netflix en NPO en bekijken hoe ze verschillen.

De Netflix-app

Als je de Netflix-app opent (#22 in de App Store, gemiddeld drie sterren uit vijf) krijg je een scherm met je laatst bekeken video en daaronder eindeloos veel tegels naar series en films. Over die tegels is duidelijk nagedacht: een smaakvol beeld met de titel van het programma.

Stel dat je meer wilt weten over één serie. Als je klikt op de nieuwe Star Trek krijg je een scherm waarop je zonder te scrollen al veel te weten komt. Aantal afleveringen van het seizoen, een korte puntige beschrijving, zelfs de belangrijkste acteurs. Als je verder scrollt past op één scherm de informatie van drie afleveringen. De lengte, volledige titel, een fraaie still en wederom een duidelijke beschrijving. Nog een klik en de video begint.

De NPO-app

Laten we nu eens de NPO-app erbij pakken. Als ik die open zie ik dit:

“Dag 3: Alice Springs”. Waar gaat dit over? Verder: het gesprek van de dag. Wat is dat? Een serie? Een programma? Een playlist? Daaronder aflevering 128 (waarom moet ik dat weten?) van Brandpunt met de mysterieuze omschrijving “Terugsmokkelen naar Syrië en Nederland opvangland voor tijger…”. Ik heb geen idee waar dit over gaat.

Iets verder: “NPO zet zich met 3FM in voor zelfm.”. Weer een lelijke afgekapte zin. En een plaatje met dezelfde (nu wel complete) zin en “Afl. 20”. Heeft NPO 20 afleveringen gemaakt over zelfmoordpreventie?

Goed, laten we iets bekends pakken: Heel Holland Bakt. Als je naar een programma doorklikt krijg je alleen een titel en een afbeelding, voor de beschrijving moet je klikken. Onhandig als je een programma niet kent, zoals bijvoorbeeld bij “Hotel Romantiek”. Bovendien wordt daar de tekst ook, wederom, afgekapt en is de tekst die je kan lezen weinig wervend (“bekend van Streetlab”, wat is dat en why should i care?).

Stel dat je meer wilt weten over een losse aflevering. Bij alle afleveringen staat de oorspronkelijke uitzenddatum en tijd. Waarom is het interessant dat ik weet dat aflevering 3 van Heel Holland Bakt op zondag 17 september om 20:25 werd uitgezonden? Vervolgens klik je door op de laatste uitzending en word je direct geconfronteerd met twee schreeuwerige advertenties voor bloemen en reizen naar Israël.

Ook hier staat alleen de titel in beeld: “Moeilijk”. Beetje vaag. Misschien kan ik meer te weten komen als ik klik op het pijltje? De beschrijving is: “Het thema van deze aflevering is: moeilijk”.

Jullie app is moeilijk, NPO.

Doordat je telkens drie keer moet klikken (op de aflevering, dan op het uitklappijltje en dan op ‘terug’) doe je er maar liefst elf seconden over om de beschrijving van één aflevering te zien. Elke keer dat je op een aflevering klikt zie je wéér die kutadvertenties. Even kijken welke van de laatste tien afleveringen van Andere Tijden je aanspreken? Trek maar lekker twee minuten uit voor zo’n simpele taak.

Rammelende app

De NPO-app gaat eigenlijk maar uit van één scenario: je hebt een aflevering gemist op televisie, je weet welke, en die wil je terugkijken. Het hele idee dat je andere programma’s zou willen ontdekken, of zelfs andere afleveringen van hetzelfde programma is frustrerend moeilijk gemaakt.

En dan heb ik het alleen maar over deze relatief simpele dingen. Ik zou het ook nog kunnen hebben over de wankele ondersteuning voor Chromecast en Apple Airplay, de belabberde beeldkwaliteit en dat als je dan graag HD wilt kijken (het is tenslotte geen 1998 meer) je daarvoor als belastingbetaler nóg een keer moet betalen in de vorm van een NPO Start abonnement.

Het zou allemaal zoveel beter kunnen. Huur een goede copywriter in die vlotte koppen en tekstjes schrijft in plaats van “Het thema van deze aflevering is: moeilijk”. Herontwerp de schermen zodat de focus ligt op het ontdekken van nieuwe programma’s in plaats van welk tijdstip een aflevering werd uitgezonden. Laat je app testen door mensen die ’m nog niet kennen. Lees de slechte recensies in de app store en doe er wat mee.

En give a little love, NPO.

Dit stuk verscheen eerder op het weblog van Hay Kranen.

