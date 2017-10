Over de nieuwsredactie van de toekomst en NRC zonder internetredactie

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over hoe de nieuwsredactie van de toekomst en wat er bij de NPO beter kan.

Hoe nieuwsredacties verder veranderen dankzij het internet

Een interessant afscheidsinterview met NOS-directeur Jan de Jong

De laatste ontwikkelingen in podcastland

De hele NRC-redactie is voortaan een internetredactie

NRC schaft onlineredactie af

De krant is een plek waar de artikelen die al online zijn geplaatst worden gebundeld. Dus waarom heb je dan nog een internetredactie nodig? NRC maakte donderdag bekend te stoppen met de losse internetredactie. Het publiek merkt daar niks van, maar intern is het een duidelijk statement.

Ik ben vooral benieuwd of de oude krantenjournalisten van NRC ook echt het gevoel hebben dat papier slechts één van de vele plekken is waar hun stuk terecht komt. Of werken ze toch vooral nog steeds voor de krant en is leuk dat hun stukken online steeds meer publiek bereiken?

Op weg naar de nieuwsredactie van de toekomst

Naar aanleiding van dit nieuws van NRC schreef ik een column over de toekomst van nieuwsredacties. Al ruim tien jaar volgt veranderingstraject op veranderingstraject, maar waar gaat het heen? Wat voor mensen met wat voor skills zet je op een redactie? Wat is de rol van een eindredacteur?

Hoe moet een redactievloer er eigenlijk uitzien?

In het verlengde hiervan moet je ook kijken naar hoe de fysieke ruimte waarin de journalisten werken er eigenlijk uit zou moeten zien. Toevallig heeft The American Press Institute daar net een rapport over geschreven. Daaruit blijkt dat de inrichting van redacties steeds meer een weerspiegeling zijn van de strategische keuzes van een uitgever. En dat bij de inrichting flexibiliteit essentieel is. NiemanLab zet de belangrijkste conclusies op een rij.

Ondertussen in Hilversum

Afscheidsinterview met NOS-directeur Jan de Jong

Directeur Jan de Jong verlaat de NOS om aan de slag te gaan bij voetbalclub Feyenoord. NRC had een uitgebreid interview met hem, waarin hij een aantal interessante dingen zegt over Hilversum. Onder meer dat hij vindt dat de publieke omroep meer zou moeten inzetten op tijdsgebonden/live content. En dat Google en Apple interesse tonen voor de uitzendrechten van de Champions League.

Met wat meer liefde voor online kan de NPO-app zoveel beter worden

Ontwikkelaar Hay Kranen, die onder meer meewerkt aan de prachtige interactieve producties van de Volkskrant, legt in dit artikel even haarfijn uit wat er mis is met de NPO-app. Vooral als je kijkt naar wat de Netflix-app zo succesvol maakt.

Podcasts, podcasts, podcasts

Hollywood heeft de podcast ontdekt

NRC schreef een overzichtelijk stuk over een interessante trend die het afgelopen jaar is ontstaan in de VS. De filmwereld gebruikt steeds meer verhalen uit podcasts als basis voor films en series. Onder meer Gimlet Media heeft inmiddels al meerdere podcasts die verfilmd worden.

Google neemt podcast-app over

Google investeert in podcasting. Het bedrijf heeft de podcast-app 60dB overgenomen. De grote vraag is: wat is Google ermee van plan?

Op dit moment mist er nog een standaard podcast-app binnen Android (al kun je via Google Play Music wel podcasts luisteren). Je kunt je echter afvragen of Google een startup over hoeft te nemen om een podcast-app te bouwen. I

k gok dat Google’s plannen groter zijn dan dat en dat het team van 60dB ook vooral aan de slag gaat met het aanbieden van on demand audio via allerlei platformen, inclusief de Google Home-speakers.

Evenementen rondom podcasting

Mocht je geïnteresseerd zijn in podcasting, dan zijn er binnenkort twee evenementen die je niet mag missen!

Komende dinsdag (24 oktober) is er een interview met podcastmaker Starlee Kine in De Balie. De NVJ houdt vervolgens op 30 november een evenement over podcasting, gelukkig ook toegankelijk voor mensen die geen vakbondslid zijn.

Dit is minstens zo interessant

Facebook gaat zijn abonneedienst voor uitgevers niet aanbieden op iOS, omdat Apple 30 procent van de omzet eist van alle aankopen binnen iOS.

Nielsen, het onderzoeksbureau dat in de VS de kijkcijfers meet, gaat ook meten hoe goed Netflix-series worden bekeken. Op dit moment is daar geen inzicht in (behalve intern bij Netflix natuurlijk)

In de categorie ‘Snapchat is alles behalve dood’: in de VS is Snapchat inmiddels voor de helft van de tieners het favoriete sociale netwerk.

Tot slot wil ik deze extreem toffe productie van De Volkskrant nog even onder jullie aandacht brengen: Heb jij een Chinese partijbons in je? Een journalistieke game, waarin je van alles leert over de Chinese politiek!

