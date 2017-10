Podcast: Waarom luistert niemand naar podcasts?

Om de zoveel tijd verschijnt in de reguliere media een bericht dat dit jaar ècht het jaar van de podcast gaat worden. Die doorbraak komt steeds maar niet: podcasts zijn een nicheverschijnsel. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over de vraag waarom niemand naar podcasts luistert.

De Mediadoctoren praten in deze uitzending met Folkert Coehoorn, die zijn masteropleiding Film- en televisiewetenschap afrondde met een onderzoek naar podcasts.

In het item gaat Narin in op wat een podcast inhoudt [snel kijken].

Daarna bespreken we de verhoudingen tussen amateur podcastmakers en makers vanuit grote organisaties, of er geld mee wordt verdiend en wat de toekomst van podcasts zal brengen.

In het interview vroegen Linda en Sebastiaan Chris Bajema naar zijn ervaringen als podcastmaker [snel kijken].

Bekijk deze uitzending:

Links bij deze uitzending:

Masterscriptie Folkert Coehoorn: Een kijkje achter de schermen: Een kwalitatieve data-analyse naar de mogelijkheden tot publieksparticipatie bij podcasts.

Kijk voor eerdere afleveringen op de website van Onder Mediadoctoren. U kunt zich ook via iTunes of Stitcher op deze podcasts abonneren.