Redactie NOS heeft dringend behoefte aan leiding. Serieus

Vandaag publiceerde de NOS een nieuwsbericht waarin stond dat er een regenboog zichtbaar was boven de Stopera vlak na het overlijden van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Volgens Ton F. van Dijk het bewijs voor een identiteitscrisis bij hét nieuwsinstituut van Nederland.

Ik werkte vanaf halverwege de jaren 80 in de televisiejournalistiek. Het NOS Journaal was toen (met twee zenders op televisie) het hoogst haalbare.

Verslaggevers van dit medium deden dan ook geen enkele moeite om hun superioriteit te verbergen, mochten we elkaar ergens tegenkomen bij een belangrijke nieuwsgebeurtenis.

Echt collegiaal was het toen nog niet.

Het Journaal was een instituut. Ongenaakbaar en altijd geloofwaardig. Ik bedoel: je dacht er niet eens over na, om de berichtgeving van de NOS in twijfel te trekken of te bekritiseren.

Dat deed je gewoon niet.

Het was wel het NOS Journaal tenslotte. Woorden die je alleen met ontzag kon uitspreken. Ook voor mij als simpel verslaggevertje bij niet onaardige actualiteitenrubrieken als Achter Het Nieuws en Brandpunt.

In die dagen goed voor 2 miljoen plus kijkers. En ook instituten.

Hoe anders is dat nu? Als gevolg van nieuwe media ontwikkelingen bedrijven vele anderen nu ook journalistiek. En soms helemaal niet onaardig.

En daarmee is de mystiek rondom het NOS Journaal ook een beetje verdwenen. Het gaat niet meer alleen om reputatie maar steeds meer ook om het behouden van geloofwaardigheid door het maken van de juiste journalistieke keuzes.

En dat nu, blijkt steeds moeilijker. Het NOS Journaal lijkt zich in een journalistieke crisis te bevinden. Het is gouvernementeel. Altijd geweest. Maar nu valt het op.

Parlementair redacteuren worden ingezet om grappige vlogfilmpjes te maken voor Facebook en vergeten het echte nieuws te zoeken. Behoorlijk pijnlijk al.

Een Amerikaanse man die zomaar vanuit zijn hotel een massalachting aanrichtte wordt “witte man” genoemd. Waarbij volstrekt onduidelijk is wat het beleid nu op dit punt is en waarom dit soort informatie niet wordt verstrekt wanneer het “zwarte mannen” betreft die aanslagen plegen.

Vandaag werd het naderende journalistieke failliet van de NOS duidelijk met een bericht over het trieste verscheiden van burgermeester Van der Laan van Amsterdam.

De redactie plaatste een nieuwsbericht, een heus nieuwsbericht, ja een NIEUWSBERICHT, waarin werd gemeld dat er een regenboog zichtbaar was boven de Stopera vlak na het overlijden van de burgervader.

Nee, dit was geen persoonlijk twitterbericht van een emotionele redacteur.

Maar een heus NIEUWSBERICHT (ik kan het niet genoeg bedrukken) met als afzender de belangrijkste en meest kostbare nieuwsorganisatie van Nederland: de NOS.

Ik ben er stil van. Het duidt op een ongekende identiteitscrisis van wat eens een bastion van journalistieke kwaliteit was. Waar feiten en niet emoties de boventoon voerden. En waar persoonlijke observaties en particuliere spirituele gedachten nooit tot nieuws werden gebombardeerd.

Deze redactie heeft dringend behoefte aan leiding. Serieus.

De foto is inmiddels verwijderd uit het nieuwsbericht op de NOS-site.

Deze blogpost verscheen eerder op de weblog van Ton F. van Dijk.